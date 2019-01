"La Manada" libre: acusados de abuso sexual con libertad provisional pese a su condena

Los miembros de la Manada, cinco jóvenes condenados cada uno a nueve años de prisión por abusos sexuales cometidos contra una joven durante las fiestas de los Sanfermines de Pamplona en 2016, seguirán en libertad provisional por decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, que este jueves rechazó una petición de prisión provisional solicitada por la Fiscalía.



Del mismo modo, los magistrados de la Audiencia rechazaron peticiones similares formuladas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, que decidieron personarse tras la polémica puesta en libertad de los condenados el pasado mes de junio.





Los miembros de la Manada –como popularmente se conoce a estos jóvenes– fueron detenidos el 9 de julio de 2016 y estuvieron en prisión preventiva más de dos años, hasta el 22 de junio de 2018.



Pese a ser encontrados culpables por un tribunal en abril de 2017, la Audiencia Provincial de Navarra decidió su puesta en libertad mientras se resuelven los distintos recursos presentados por los miembros de la Manada.

Este jueves, la Audiencia acordó mantener dicha decisión al considerar que no existe riesgo de fuga, aunque uno de los tres magistrados encargados de la deliberación emitió un voto particular pidiendo su encarcelamiento al menos hasta que cumplan el límite legal de cuatro años y medio en prisión preventiva.



El gobierno de Navarra manifestó este jueves su "absoluta discrepancia" con la decisión judicial y anunció que la recurrirá.





Por su parte, la abogada de la víctima calificó como "desacertada" la decisión de denegar el reingreso en prisión de los violadores, en lo que supone un nuevo episodio polémico dentro de un caso muy mediatizado.

La sentencia sobre el caso ya generó una gran polémica en España porque el tribunal descartó valorar los hechos probados como un delito de agresión sexual al entender que no hubo violencia, por lo que rebajó la calificación de los hechos a abusos sexuales, lo que además de implicar menor pena de cárcel tiene un gran valor simbólico porque refleja que los magistrados no consideran lo sucedido como una violación.



Pese a no calificar los hechos como violentos o intimidatorios, el fallo estimaba que los cinco agresores prepararon "una encerrona" a la víctima, que se sintió "impresionada y sin capacidad de reacción", lo que le llevó a "adoptar una actitud de sometimiento y pasividad" mientras los agresores la desnudaban y abusaban de ella por vía vaginal, anal y bucal sin utilizar preservativo.

Sputnik