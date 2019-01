Presunta violación en Valizas: ¿por qué todavía no se investiga el caso?

La presunta víctima de violación en el camping de Melo en Valizas (Rocha) fue ubicada este jueves en Punta del Diablo por la Prefectura y la mujer evalúa si hace la denuncia policial este viernes en la ciudad de Castillos.

Las versiones de lo ocurrido en la madrugada del primer día del año fueron distintas, y las contradicciones surgieron desde un comienzo cuando la Policía de Rocha y la Prefectura no se ponían de acuerdo sobre qué organismo había recibido la denuncia y quién estaba investigando. El jefe de Policía del departamento, Claudio Pereyra, por un lado, señalaba que la era el destacamento de la Prefectura del balneario quien había tomado nota de lo ocurrido, pero el vocero de la Armada, Marcelo Etchevers, por el otro, aseguró que la guardia costera no tenía registro de ninguna denuncia.

Fuentes policiales consultadas por El Observador para despejar la confusión confirmaron luego que el dueño del camping, Werther Blanco, fue quien dio cuenta a la Prefectura de que había una huésped que decía que tres hombres la habían violado, pero que no quería contarlo a las autoridades y, por ende, no había una denuncia formal que diera inicio a una investigación penal.

Fue entonces que las autoridades acudieron al camping ubicado frente a la laguna de Valizas para interrogar a Lara Golzman, una argentina que había hablado con la víctima en la mañana del martes.

Luego, los tres hombres señalados como presuntos violadores fueron expulsados del camping a pedido de otros huéspedes que no estaban cómodos con su presencia.

El relato

En la noche del 31, en la mesa de la barbacoa del predio, todos los involucrados en la historia compartieron un asado. Ya entrada la madrugada se fueron a dormir, pero hubo un grupo que no, según narró Golzman a El Observador. En ese grupo estaba una chica de 24 años, señalada como víctima.

"Al otro día, temprano en la mañana y todavía en mi carpa, escuché que Melo -así le llaman a Blanco- le contaba a su hija: '¿Viste que violaron a una chiquita?', y dijo su nombre. Después, más tarde, la vi a ella y su amiga discutiendo con él porque se querían ir y no le devolvían la plata de la estadía, luego de todo lo que había pasado", contó Golzman, una mujer de 26 años oriunda de Rosario (Santa Fe, Argentina) que hace seis temporadas que pasa sus vacaciones en el camping.

Según su relato, Golzman se acercó a la mujer -que estaba con una amiga-, la abrazó y en ese momento se puso a llorar. "Nos fuimos caminando para la plaza, en donde un amigo de ellas las iba a pasar a buscar para llevarlas a Punta del Diablo". En el trayecto, la joven le contó a Golzman lo que sucedió. "Me dijo que los conocía. Que era amiga del hermano de uno de ellos, y que habían estado paveando, tomando, y que en un momento le dijeron para ir a buscar marihuana a la carpa: la engañaron y comenzaron a violarla".

Golzman dijo que la mujer no pidió auxilio.

La denuncia

Werther Blanco declaró a la prensa que le pidió a la joven "varias veces" a que hiciera la denuncia, pero que no le había hecho caso. "Como soy dueño del camping, me vi obligado a hacerla", dijo el hombre a Subrayado este jueves. "Nadie nunca vio nada, fue imposible todo, y por algo (ella) no hace la denuncia. La hice yo, una cagada machaza, mas no se está culpando", aseguró.

"Nunca, nadie vio nada", insistió Blanco, y añadió: "Se hizo la denuncia para que no los mataran, porque los iban a linchar".

Como la víctima aún no formalizó su denuncia, no hay ninguna investigación penal en curso y, por esta razón, la policía no puede detener de oficio a los involucrados. Para hacerlo, los hombres tienen que ser requeridos por la Fiscalía como indagados en un caso que aún no existe, porque la mujer no se presentó ante las autoridades.

Para que la Fiscalía pueda iniciar una investigación de oficio ante la comisión de delitos sexuales -al igual que en el caso de lesiones personales-, según prevé ley, la víctima tiene que ser menor de edad y que sus padres o tutores decidan no hacer la denuncia; o también, precisamente, que los presuntos abusadores sean sus padres, condiciones que no ocurren en este caso.

Según informó El País y confirmó El Observador, la joven está evaluando hacer la denuncia este viernes.