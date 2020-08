Previsión de técnico del INAC sobre caída de exportación molestó a delegado de productores

El representante de la Federación Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Guillermo Vila, cuestionó fuertemente este martes al gerente de marketing de la institución, Lautaro Pérez Rocha, por la previsión de una fuerte caída de las exportaciones cárnicas de Uruguay que divulgó este martes El Observador.

Según Pérez, las exportaciones de carne de Uruguay se reducirán en unos US$ 400 millones este año, lo que implicaría la mayor retracción en términos porcentuales desde 2001 (un 17,5% con respecto a 2019, que fue un año récord).

Vila dijo en Valor Agregado de radio Carve que se tratan de estimaciones muy difíciles de hacer, y que “no le corresponden a un gerente de marketing hacer proyecciones de cuánto va a ser la exportación y cuáles son los motivos por los que se faena menos”.

“Está totalmente fuera de lugar y lo hemos mencionado en la Junta, porque no es la primera vez. Ya había pasado hace un par de meses en una nota en que se atribuyó que la caída en la faena se debía a la exportación en pie. Es un dato real, pero no es fácil atribuirlo a un solo problema. Además, no le corresponde hacerlos a un gerente de marketing”, cuestionó Vila.

El dirigente gremial sostuvo que no comparte las proyecciones realizadas y las consideró “aventuradas”, debido que a falta de cinco meses para terminar 2020 todavía no se sabe lo que se va a faenar.

“En lo que va del año indudablemente las exportaciones en volumen y en dinero bajaron en torno al 20%. Aunque los precios se mantuvieron, ha caído el volumen por la menor faena, pero eso tiene varias explicaciones. Primero venimos acumulando tres o cuatro años de faena en crecimiento con stock de ganado relativamente estabilizado y eso en algún momento va a hacer que disminuya la faena”, prosiguió Vila.

Agregó que la caída de la faena no es por falta de ganado, porque los analistas estiman que el stock en las últimas declaraciones juradas va a subir entre 400 mil y 500 mil cabezas.

“Ganado hay. El problema ha sido que no se pudo aprontar y hay un montón de causas. Entre ellas que gran parte del país vive una seca muy importante y los que no tuvieron seca (como en el caso del centro) no generamos pasto en otoño para pasar el invierno. Los verdeos se demoraron y hay un atraso en el engorde de los ganados muy significativo”, argumentó el delegado de la Federación Rural, que descartó que la exportación de ganado en pie sea la única variable debido a que el stock subió.

Durante 2019 Uruguay exportó más de 110 mil cabezas vacunas en pie a Turquía y 6.500 a China. En 2017 el número fue de 332 mil bovinos, mientras que en 2018 salieron del país –principalmente rumbo a Turquía- 405.603 cabezas, año en que se registró el récord histórico.

Vila, además, dijo que la caída en el peso relativo que han tenido las exportaciones de carne vacuna a China, también se deben a las experiencias de cancelación de contratos que se dieron a fines de 2019, razón por la que algunos exportadores han optado por otros mercados más confiables y “serios”.

En tanto, lo estimado por Pérez, que dio a conocer este martes El Observador arroja que de mantenerse la tendencia de los primeros siete meses del año, en base a volúmenes exportados y precios acordados, considerando a su vez lo que pueda pasar entre agosto y diciembre, los ingresos por ventas hacia el exterior del sector cárnico totalizarían unos US$ 1.820 millones. Esa cifra implicaría unos US$ 380 millones menos que los US$ 2.200 millones de 2019.

“La razón es, en gran parte, es la menor faena de ganado vacuno, dado que hubo una menor oferta y un ganado además más caro”, explicó Pérez.

El funcionario precisó que cuando se observa el comportamiento que existió en los mercados demandantes de carne, durante el primer semestre de 2020 las importaciones de China, EEUU, Japón y Corea del Sur aumentaron.

"En el caso de China eso sucedió con mucha fuerza y compraron más”, agregó, pero con la salvedad de que Uruguay participa menos en el abastecimiento

Sobre el argumento clave, una menor oferta de vacunos a la industria, dijo que eso no puede sorprender, dado que se sabía que iba a suceder ya cuando en años recientes, en 2017 y sobre todo en 2018, hubo una fuerte exportación de terneros en pie.