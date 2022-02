Producción agrícola en Uruguay: creció 18,5% en el invierno y un 7% este verano

El área de cultivos de invierno creció 18,5% en 2021, a la vez que la superficie que están ocupando los cultivos de verano es 7% mayor con relación a la que existió el año pasado, con base ambos datos en lo que reveló la encuesta agrícola Primavera 2021, elaborada por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Fuentes del sector privado consultadas por El Observador este viernes coincidieron en que el dato del crecimiento en el área de invierno es la que se estimaba, pero manifestaron alguna duda con relación al área estival, dado que entienden que el avance puede ser incluso un poco mayor y superar en algo el 10%.

Cultivos de invierno

La superficie total sembrada con cultivos de invierno fue estimada en poco más de 648 mil hectáreas (has), un 18,5% más que en la zafra anterior, cuando se concretaron 547 mil has de cultivos de invierno para grano seco.

Se confirma un nuevo incremento del área sembrada de cultivos de invierno con destino a grano seco en los últimos cinco años, pasando de 419 mil has en el invierno de 2017 a 648 mil has en la última campaña, lo que representa un crecimiento del 55% en el período considerado.

Trigo

La superficie sembrada con trigo se incrementó un 9%, alcanzando en ésta campaña 245 mil has, frente a las 224 mil has de la zafra anterior.

La producción total de trigo fue estimada en 974 mil toneladas, un 4% superior que en el año anterior y un 121% más si lo comparamos con la campaña de hace cinco años.

Por su parte, el rendimiento promedio a nivel nacional se estimó en 3.985 kg/ha sembrada, un 4,7% menos que el registrado en la zafra anterior,

cuando se alcanzó el máximo histórico relevado por la DIEA de 4.181 kilos por hectárea.

Cebada

La superficie sembrada con cebada cervecera fue estimada en 224 mil has, un 21% más que en la zafra anterior cuando se sembraron 185 mil has.

La producción total fue estimada en 920 mil toneladas.

El rendimiento en ésta campaña se estimó en 4.102 kilos por ha sembrada, frente a los casi 4.791 kilos por ha de la zafra anterior que fue récord histórico.

Colza y carinata

El área sembrada entre colza (Brassica napus) y carinata (Brassica carinata) continua en crecimiento, superando en ésta zafra las 162 mil has, un 42% más que en la zafra 2020, consolidándose en las rotaciones agrícolas del país.

La producción total fue estimada en 294 mil toneladas.

Su rendimiento promedio se estimó en 1.813 kg/ha, que es el máximo histórico del cultivo en el país.

Avena

La superficie de avena para grano seco se estimó en poco más de 14 mil has, un 32% menos que en la zafra anterior.

La producción total fue estimada en 30 mil toneladas.

El rendimiento medio fue de 2.186 kilos por ha.

Cultivos de verano

La intención de siembra de cultivos verano para la zafra 2021/22 fue estimada en 1.154.000 de has, un 7% más que en la zafra anterior cuando se sembraron 1.078.000 has.

Acompañando el incremento del área de cultivos de invierno, aumentó el área de cultivos de verano de segunda, destacándose la soja de segunda que alcanzaría las 530 mil has, frente a las 450 mil has de la zafra anterior.

Para la soja se estimó una intención de siembra de 981 mil has, un 8,6% por encima de lo sembrado en la campaña anterior, valor medio del intervalo de confianza de la encuesta (límite superior 1. 076 mil has, límite inferior 885 mil has).

La intención de siembra de soja de primera se estimó en 450 mil has, un 2,8% menos que en 2020/21, y el 46% de la intención de siembra total de la oleaginosa, mientras que en la zafra anterior alcanzó el 51%.

La intención de siembra de maíz para grano seco se estimó en 145 mil has, valor similar al registrado en la zafra 2020/21.

El área de sorgo finalmente con destino a grano seco se estimó en 21 mil has, 7.000 has menos que en la campaña del verano anterior.

Superficie

La superficie estimada de chacra para la zafra 2021/22 se estimó en 1.206.459 has, un 6% más que en la campaña anterior cuando se alcanzaron las 1.138.965 has de chacras agrícolas, siempre considerando los cultivos con destino a grano seco.

El 40% se sembró en campos propios, 483 mil has, frente a los 38,5% de la zafra anterior 2020/21.

En campos arrendados se sembraron 585.704 has, el 49% de la superficie total de chacra, valor apenas un 1% mayor que en 2020/21.

Por su parte las chacras en aparcería alcanzaron las 112.245 has.

Manejo de suelos

En 2021 se sembraron 648 mil has con cultivos de invierno, el 88% mediante siembra directa (laboreo cero), mientras que en el 4,3 % de la superficie (28 mil has) se realizó laboreo convencional y finalmente en el 7,7% de la superficie (casi 50 mil has) se realizó un laboreo superficial enfocado a la corrección de las chacras previo a la siembra.

Por lo tanto de las 648 mil has sembradas de invierno se realizó algún movimiento de tierra en casi 80 mil has, el (12%).

En casi el 90% de la superficie de verano se implantó mediante siembra, 60 mil has se sembraron en chacras en las que se realizó laboreo convencional el 5% y finalmente en casi el 7% de la superficie se realizó laboreo mínimo para corrección de chacras, unas 80 mil has.

A continuación, el informe completo elaborado por la DIEA:

