Punta del Este tendrá un fin de semana con beach volley de calidad

Este sábado y el domingo se disputará en Punta del Este el Torneo Open Internacional de beach volley en la rama masculina que promete deporte de calidad y mucha paridad para repartir un botín total de US$ 1.000.

El certamen se disputará en la playa deportiva de la Intendencia de Maldonado en la parada 9 de La Mansa con jornadas que arrancarán a la hora 9:00.

El afiche del torneo

Tomarán parte del evento tres duplas argentinas y otras siete uruguayas.

"Hay dos duplas que vienen de Argentina y otra que veranea en Punta del Este y para los uruguayos es una posibilidad de volver a competir luego de lo que fue un año de pandemia", explicó a Referí Paola Galusso, alma mater de Juan Ferreira, el club organizador.

Los que veranean en Punta del Este son los gemelos Ignacio y Rodrigo Santelli. Los que cruzarán el charco son Gonzalo Bastías y Matías Iturralde y Brian Benítez y Catriel Nicolini.

Bastías-Iturralde de Argentina

El resto de las duplas participantes serán uruguayas.

Los campeones embolsarán US$ 400, los vicecampeones US$ 300, los terceros US$ 200 y los cuartos US$ 100.

El cuadro de inscriptos

1- Santelli-Santelli, Argentina

2- Beltrán-Rodríguez

3- De León- De La Sierra

4- Baldi-Varela

5- Carámbula- Rodríguez

6- Molina-Fernández

7- Bastías-Iturralde, Argentina

8- German-Bussielo

9- Kölln-Kölln

10- Sosa-Castro