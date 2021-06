Qué pasará con el precio de los combustibles en julio y cómo está la caja de Ancap

Cuando en el mes de abril el gobierno decidió mantener sin cambios los precios de los combustibles -medida que se extendió durante cuatro meses hasta mayo- en un contexto de suba de los precios internacionales del petróleo, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que se trabajaría en distintas alternativas que servirían de apoyo para que Ancap no tuviera problemas de caja al momento de hacer frente a sus obligaciones diarias.

Hasta ahora, el ente recibió autorización para renovar créditos bancarios por un monto de US$ 40 millones. Ese financiamiento está en proceso de ejecución y lo suministrará la institución bancaria que proponga la tasa más baja, informó a El Observador el director de Ancap por Cabildo Abierto, José Luis Alonso. El ente ya había cancelado créditos por un monto similar este año.

Por otro lado, está operativa una línea de contingencia con el Banco República (BROU), que puede ir entre los US$ 60 millones y US$ 100 millones aproximadamente. Se trata de una herramienta de respaldo a la que se podría recurrir, por ejemplo, ante un eventual descalce en los costos de la materia prima.

“Es un fondo de disponibilidad que tiene la compañía. No es que si le pedimos US$ 25 millones los pagamos dentro de un año, son US$ 25 millones que hay que pagar dentro de 30 días. La herramienta está para funcionar con la seriedad que la situación requiere”, afirmó Alonso.

Uno de los objetivos de la empresa es mantener un saldo de caja que permita hacer frente a la erogación principal que es la compra de crudo, y luego al funcionamiento. La empresa requiere cada 22 días unos US$ 70 millones para abonar las compras de petróleo que realiza en el exterior.

“Llevamos un seguimiento muy cortito del manejo económico de la compañía para no pedir un dólar de más, pero sin poner en riesgo el abastecimiento que es algo imprescindible”, insistió Alonso, que también integra el comité de finanzas del ente.

A fines de mayo, el Directorio de Ancap también pidió autorización al Poder Ejecutivo para solicitar un préstamo bancario por hasta US$ 100 millones para hacer frente, en parte, a necesidades operativas, de financiamiento y de inversión. Ese pedido todavía está en trámite y no tiene resolución.

El préstamo sería utilizado en la medida de que la evolución de las variables macroeconómicas que impactan en la empresa y los futuros ajustes de precios al público lo ameriten, había informado Telemundo.

“La situación de caja de la empresa es manejable porque se está recibiendo el Precio Paridad de Importación (PPI). No se está recibiendo el factor de corrección X ($ 2,97 por litro) que no se ha considerado cargarlo al precio y que hace referencia a subsidios que la compañía hace. En algún momento se implementará y si no se implementa habrá que ver quién se hace cargo de esos subsidios. Ancap sigue dando una mano al manejo económico general del país”, aseguró Alonso.

Diego Battiste

Las tarifas de los combustibles serán revisadas nuevamente este mes.

¿Qué pasará con las tarifas en julio?

En junio el Poder Ejecutivo dispuso un ajuste de 12% en el precio de los combustibles que pagan los consumidores En caso que se hubiera aplicado el adicional por sobrecostos nacionales el aumento hubiera sido algo mayor, de 17,4% en las naftas y 19,5% en el gasoil común. Sobre ese punto el ministro de Industria, Omar Paganini, argumentó semanas atrás que el contexto de pandemia hacía inviable trasladar todo el ajuste al público.

Así fue que en la práctica se empezó a aplicar de manera parcial el régimen de fijación de precios basado en el PPI que atiende a la evolución reciente del crudo Brent. La decisión implicó que este mes Ancap dejara de percibir unos US$ 10 millones, tomando en cuenta la diferencia entre los ingresos por ventas y la evolución de los costos, que se refleja en los precios a los que deberá comercializar en las plantas de distribución. A ese suma una pérdida de ingresos de alrededor de US$ 80 millones en los primeros cinco meses del año.

¿Qué pasará en julio? Ancap ya envió al Poder Ejecutivo su informe de costos. Ese reporte, junto con el informe mensual que releva la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre PPI serán los insumos bases para la decisión que tomen las autoridades. También volverá a estar sobre la mesa la evolución de la pandemia y el desempeño que está teniendo la economía.

El último reporte de Ursea que toma como referencia el mes móvil entre el 16 de mayo y el 15 de junio, da cuenta de una suba de $ 0,30 en los precios de la nafta y el gasoil, y de $ 1,7 en el GLP (supergás). Esto considerando los valores de ex planta con impuestos respecto al informe anterior de Ursea.

Ancap y AFE firmaron convenio

Este martes Ancap y AFE firmaron un convenio que permitirá, entre otros beneficios, transportar por vía férrea 380 mil toneladas anuales de combustibles y 390 mil toneladas anuales de cemento y piedra caliza.

El acuerdo establece que AFE facilitará a Ancap el transporte de combustibles, cemento pórtland, piedra caliza y azúcar por la red ferroviaria activa y habilitada, y se hará cargo de la ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de los tramos ferroviarios de la cantera de Queguay y de la planta de Paysandú. Como contrapartida, la petrolera proporcionará balasto ferroviario, proveniente de la cantera explotada por Cementos del Plata SA, entre otros beneficios mutuos.