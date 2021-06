Otro dato negativo del mercado laboral en mayo con caída del empleo

El dato mensual de mayo del mercado de trabajo volvió a mostrar números negativos: se destruyeron empleos, más personas salieron del mercado laboral y creció la cantidad de desocupados.

La estimación puntual de la tasa de empleo para todo el país en mayo se ubicó en 54,5%, lo que implicó una caída de 0,5 puntos porcentuales respecto a abril. Además, fue la menor tasa de ocupación desde octubre del año pasado, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de desempleo superó nuevamente el 10%.

Según la encuesta el INE, en mayo se destruyeron unos 16 mil empleos en mayo respecto a abril. El pasado mes había 1,586 millones de ocupados versus los 1,602 millones de abril.

Por su parte, la tasa de actividad para mayo se ubicó en 60,7%, lo que representa 0,2 puntos porcentuales inferior al valor estimado para el mes anterior (60,9%). Esto implica que más personas se retiraron del mercado de trabajo ante la imposibilidad de encontrar un empleo.

En tanto, la tasa de desempleo se ubicó en 10,2% en mayo, lo que representa 0,5 puntos porcentuales superior a abril (9,7%). Así, el número de desocupados en se ubicó en unos 180 mil, unos 8 mil por encima de abril.

Leve caída del teletrabajo

Uno de los indicadores incorporados por el INE desde que apareció la pandemia es la incidencia del teletrabajo efectivo. Para mayo se observó que un 18,4% de los ocupados declararon haber realizado teletrabajo en la semana anterior, lo que representa 0,4 puntos porcentuales inferior con respecto al mes anterior.

El teletrabajo se mantuvo elevado en mayo.

A partir de la emergencia sanitaria también se incorporó en el formulario del INE una pregunta dedicada a medir las horas efectivas semanales de trabajo, ya que se esperaba un impacto de la pandemia sobre dichas horas. En mayo se estimó una media de 33 horas efectivas de trabajo semanal de los ocupados por su trabajo principal, por encima de las 32,3 horas de abril.

Por su parte, los ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos representaron el 7,8% del total de los ocupados el pasado mes, con un descenso de 2,6 puntos porcentuales respecto a abril.

En cuanto a los motivos de ausencia del trabajo entre los ocupados ausentes, la categoría licencia es la que registra mayor proporción (33,8%), la cual es 6,3 puntos porcentuales inferior respecto al mes de abril (40,1%). La categoría seguro de paro o desempleo se ubica en segundo lugar (24,2%), lo que representa 7,8 puntos porcentuales superior con respecto al mes anterior (16,4%). En tercer lugar, se encuentra el motivo de ausencia por suspensión o cuarentena por covid-19 (21,1%), el cual es 0,9 puntos porcentuales superior al valor estimado en abril (20,2%), según el INE.

Finalmente, entre los inactivos que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (unas 61 mil personas), un 22,1% no buscó por motivos de estudio, lo que representa 2,8 puntos porcentuales inferior con respecto al mes anterior (24,9%). En segundo lugar se sitúa la categoría buscó antes, no encontró y dejó de buscar con un 18,9%, valor que es 3,6 puntos porcentuales superior al del mes anterior (15,3%). Y en tercer lugar, por la coyuntura de la pandemia con un 17,9%, valor que es 1,1 puntos porcentuales superior al del mes anterior (16,8%).