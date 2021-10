¿Qué se puede llevar y qué no al clásico? ¿A qué hora hay que ir? Mirá todos los detalles

El ministro del Interior Luis Alberto Heber presentó junto al comisario Richard Cabral y los presidentes de Peñarol, Ignacio Ruglio, y Nacional, José Decurnex, los detalles finales del operativo de seguridad del clásico que ambos equipos jugarán el domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la novena fecha del Torneo Clausura.

"Está todo muy bien organizado y unánimemente hemos decidido mantener el mismo esquema que se viene utilizando desde 2019, que no es el ideal, pero frente al hecho de no tener la situación resuelta de fondo apelamos a esta situación alternativa que no deja de ser una incomodidad para mucha gente que tiene que ingresar tempranamente al estadio, pero es el sistema más seguro y no creo que sea conveniente cambiar las formas", dijo Heber en conferencia de prensa.

Decurnex y Ruglio otra vez reunidos

"Después de este clásico trabajaremos con la Intendencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para buscar un cambio, de modo tal de no tener este operativo", agregó.

"Agradezco a los dos presidente por su colaboración y dar el mensaje de disfrutarlo en paz, en familia, y a los que usen esto como si fuera una guerra los queremos erradicar del fútbol para que esto sea la fiesta del fútbol uruguayo", concluyó.

¿A qué hora deben ir los hinchas de Nacional?

Cabral, por su parte, dio los detalles del operativo: "El operativo inicia en el aeropuerto internacional de Carrasco viejo a hora 9; ahí se instalan los vallados y la parte operativa. A la hora 10 llegan los ómnibus de Cutcsa, se controla las entradas ylas vacunas para subir luego a los ómnibus que con acompañamiento policial irán rumbo al Campeón del Siglo. A la hora 12 empiezan a salir y a las 12.45 parte el último ómnibus".

Así será la distribución de los hinchas dentro del estadio

¿A qué hora van los hinchas de Peñarol?

"A la hora 11 comienzan los operativos en la zona del estadio y a la hora 13 será la apertura para los hinchas de Peñarol. Posteriormente, las vías de acceso para las instituciones serán las rutas 101 y 102 para Nacional y las rutas 8 y 102 para Peñarol", agregó Cabral.

La zona de ingreso para las hinchadas

Las entradas para los hinchas de Nacional se ponen a la venta este viernes. Serán 2.000 entradas a un costo de $ 1.100 cada una. La hinchada de Peñarol agotó por la vía de canje de socios todas sus entradas este jueves.

El extenso vallado para el acceso vehicular

El estadio tendrá un aforo permitido por autoridades sanitarias del país de 75%. Ya se colocaron alrededor de 30 mil entradas para Peñarol.

Las zonas de estacionamiento, atrás del estadio

909 policías que arrancan el operativo el sábado a la hora 22

El operativo de seguridad movilizará a un personal de 909 policías que montarán zonas de exclusión en la ruta 102 y 101, en camino Siete Cerros, Camino Mangangá y en Justo Estévez González. También se dispondrá un anillo de seguridad en la zona metropolitana y en puntos estratégico en San José y Canelones, además de terminales ómnibus y puntos estratégicos. En el entorno y dentro del estadio trabajarán 700 efectivos.

La reunión previa a la conferencia entre las autoridades

Desde la hora 22 del sábado ya empezará a movilizarse el operativo en las sedes de Nacional y Peñaroly en el propio estadio, "para evitar situaciones que inciten a la violencia el día del partido", según Cabral.

No se pueden llevar botellas de agua

A la prohibición de ingreso de objetos se suma este año las botellas de agua, pero Peñarol pondrá puestos de venta en todas las tribunas de su estadio.

Se pueden entrar radios con pilas chicas, termo y mate, bombos, paraguas y banderas de uno por dos metros, pero no se pueden ingresar bengalas, bombas de humo, papel picado, botellas, bebidas alcohólicas ni objetos peligrosos.

Los objetos que se pueden entrar y los que no

"Vamos a respetar todo lo que ya había exitoso del anterior operativo, no tocarlo y quedar en una mesa trabajo con cambios que hay que hacer al entorno de Campeón del Siglo como ensanchamiento de calles para en el futuro no traer a las hinchadas visitantes con tanto tiempo de antelación ni cortar una carretera nacional. Es importante para Uruguay que este clásico salga bien porque luego se vienen partidos importantes para el país como son las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores y Uruguay se va a prestigiar si eso sale bien, por eso este clásico es importante, exhortamos a que todos colaboren, y año a año vamos a trabajar para que las condiciones mejoren", expresó Ruglio.

Peñarol espera 45 minutos luego del partido

Sea cual sea el resultado del partido, la hinchada de Nacional saldrá primero apenas terminado el clásico. Hasta que no lleguen al aeropuerto viejo y empiecen a movilizarse hacia sus destinos, las puertas del Campeón del Siglo no se abrirán para los hinchas de Peñarol.

Decurnex y Ruglio se juntaron puertas adentro del Ministerio del Interior

"Lo vamos a decir permanentemente por los altoparlantes del estadio y lo vamos a informar antes por nuestras redes sociales, pero ya le pedimos colaboración a la gente para evitar aglomeraciones sobre las puertas, que permanezcan en sus asientos al final del partido que las puertas no se van a abrir hasta 40 o 45 minutos después de terminado el partido", dijo Ruglio.