Qué teléfonos de Samsung y Apple están agotados en Antel

Si bien son los teléfonos más caros de la compañía, los usuarios uruguayos los siguen prefiriendo por encima de los más económicos. Sus poderosas baterías, gran capacidad fotográfica e increíbles procesadores los ha seducido a comprarlos.

Hasta este miércoles no había stock del Samsung Galaxy A71, ni el Galaxy S20 Plus y Plus Ultra. Estos dos últimos son los que cuentan con mejores prestaciones.

Desde la filial uruguaya de Samsung indicaron a Cromo que se agotaron por la gran demanda de los clientes pero que ya se esta reponiendo en todos los puntos de venta. Además, indicaron que no han sufrido retrasos en las diferentes plantas.

En cuanto a Apple, todos los dispositivos lanzados por la compañía este año están agotados. Desde el iPhone SE (de segunda generación), hasta la nueva gama 12 Mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max.

Apple / AFP

Los nuevos dispositivos de la compañía estadounidense se habían agotado en las tiendas en solo 48 horas de haberse puesto a la venta. Luego, Antel repuso el stock y los dispositivos se volvieron a agotar.

Antel

La firma estadounidense ha tenido dificultades para fabricar sus dispositivos debido a la pandemia. De hecho, había ralentizado el lanzamiento de sus dispositivos un mes a nivel global debido a esta situación y a Uruguay llegaron más tarde de lo que habitualmente sucede en cada uno de sus lanzamientos.