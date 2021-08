Querétaro, el club con más jugadores uruguayos en México, le dio la bienvenida a Leo Ramos, su nuevo DT

El uruguayo Leonardo Ramos fue presentado como nuevo entrenador de Gallos Blancos de Querétaro, el equipo de la Liga MX de México donde juegan seis futbolistas uruguayos.

“¡Bienvenido a la familia azul y negro, Leo Ramos!”, indicó el equipo azteca en sus redes para presentar a su nuevo DT, quien tendrá su primera experiencia en ese fútbol. “La afición de Gallos es puro aguante y corazón. Vamos a trabajar fuerte para salir adelante, juntos”.

Ramos fue oficializado este lunes por la noche luego de que en la mañana se anunciara su renuncia a Danubio, club al que llegó en la pasada temporada con el fin de evitar el descenso, lo que no logró, y en el que seguía este año en Segunda división para buscar el ascenso.

Inés Guimaraens

Leo Ramos en Danubio

En su nuevo equipo, el entrenador tendrá a seis futbolistas uruguayos en el plantel: Washington Aguerre, a quien en 2017 no tuvo en cuenta Peñarol, al ex Nacional Kevin Ramírez, a Maximiliano Perg, a quien dirigió en los aurinegros, y al ex Fénix Bryan Olivera, más Nicolás Sosa y Jonathan Dos Santos.

¡Bienvenido a la familia azul y negro, Leo Ramos!



La afición de Gallos es puro aguante y corazón. Vamos a trabajar fuerte para salir adelante, juntos.



¡Dale, Querétaro! 🔵 ⚫#OrgulloDeGallo pic.twitter.com/YlXnyb5WYg — Gallos Blancos (@Club_Queretaro) August 24, 2021

Además, se sumará a la legión de técnicos uruguayos que dirigen en la principal categoría de México, en la que hoy están Guillermo Almada en Santos, Paulo Pezzolano en Pachuca, Marcelo Méndez en San Luis y Robert Siboldi en Tijuana.

Tras disputarse seis fechas del Apertura mexicano, los Gallos Blancos se encuentran en la posición 15° de 18, con tres puntos.

Leo Ramos en Danubio

Por esos registros, el club decidió cesar al entrenador Héctor Altamirano y contratar a Ramos, quien dejó Danubio en el quinto puesto de la tabla tras disputarse la primera rueda de la Segunda división uruguaya.

Fossati arregló en Danubio

Tras la salida de Ramos, a quien los franjeados agradecieron por haber llegado al club en un momento complicado, los de la Curva de Maroñas oficializaron la llegada de Jorge Fossati, quien regresa al club al que dirigió entre 1998 y 2001, ahora con el objetivo de lograr el ascenso.