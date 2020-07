El Pato Sosa le pidió disculpas a Leo Ramos tras acusarlo de pedirle plata a los jugadores

El exfutbolista Marcelo "Pato" Sosa se disculpó públicamente por sus dichos realizados el 31 de marzo en los que acusó al entrenador Leonardo Ramos de pedirle plata a los jugadores para ponerlos cuando era técnico de Danubio (2012-2013).

“En realidad tuve problemas con Leo Ramos porque nos habíamos enterado que pedía plata a los jugadores para jugar. Tuve lío porque le fui a decir las cosas como eran. Ahí me empezó a sacar del equipo. Con cuento, porque me decía que era un tema táctico. Y le decía 'no pasa nada'. Pero pasaban los partidos perdiendo o empatando y pensaba 'ahora va a hacer cambios'. Pero otra vez la misma. Entonces fui un día y le dije 'no cuentes más conmigo, ya está, a mí se me termina el contrato y me voy a acomodar'. Y como le dije a él que lo que hacía estaba mal se lo dije a varios dirigentes y lo sabían varios dirigentes, pero vieron como es esto del fútbol, no pasa nada”, expreso Sosa.

"Lo comprobé yo y lo comprobaron varios compañeros, En la comida de fin de año el argentino Carboni lo dijo: 'Yo cobro US$ 20 mil y US$ 3 mil los tengo que dar para esto”, había dicho también el futbolista entrevistado por Último al Arco que se emite por Sport 890.

A través de un comunicado, Ramos expresó inmediatamente que adoptaría medidas y llevaría al jugador a la Justicia por sus dichos.

El pasado lunes, ambos comparecieron a una audiencia de conciliación en la cual el exjugador le pidió disculpas al entrenador y ambos dieron por cerrado el caso emitiendo el siguiente comunicado: "Las partes arriban a un acuerdo de autocomponer el conflicto, la parte denunciada se obliga a ir a los medios de prensa y en especial al medio en que se realizó la entrevista donde el denunciado asistirá a una nueva entrevista donde procederá a expresarse teniendo como único objeto hacer mención a la retractación que aceptó a efectuar en este audiencia".

"Ante las declaraciones públicas hechas por el señor Marcelo Sosa de que Leonardo Ramos cobraba por dejar jugar a los jugadores Sosa declara que se disculpa públicamente desmintiendo enfáticamente lo difundido atento a que no es cierto que le pidiera plata a los jugadores para poder jugar y que lo hubiera comprobado él o sus compañeros o que los dirigentes lo supieran. Lo anterior fue dicho en un momento de confusión e incertidumbre sin reparar en lo que decía, pidiendo en consecuencia públicas disculpas".

Sosa se limitó a decir en el mismo programa este martes: "Quiero reafirmar lo que dice la nota esa y pedirle las disculpas a Leo públicamente y su familia, ya se las pedí en persona a él".

"Nadie quiere andar en vueltas en juzgados, hablé con Leo, quiero pedirle las disculpas públicamente", agregó.

"Soy un hombre y siempre di la cara, fuimos a la audiencia, luego hablamos y quedó ahí, como lo dije, no tenía nada contra él. El tema pasa por pedirle las disculpas y ahora hacerlas públicas", finalizó.