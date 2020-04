Leo Ramos lleva al Pato Sosa a la Justicia por acusarlo de pedir plata a los jugadores

El técnico Leonardo Ramos decidió llevar al exfutbolista Marcelo Sosa a la Justicia debido a expresiones públicas en las que lo acusa “de que pedía plata a los jugadores para jugar”.

El entrenador, a través de un comunicado, respondió que lo manifestado por el Pato Sosa en Sport 890 “es falso” y puntualizó sobre las declaraciones del exvolante: “Dañan mi honor y perjudican mi carrera profesional como director técnico dado que una conducta ética irreprochable resulta incluso más importante que el conocimiento técnico necesario para el ejercicio de esta profesión”.

Ramos ya se vio enfrentado a una acusación de estas características cuando a fines de diciembre de 2014 apareció una pintada en las paredes del Complejo de Danubio con la leyenda: “Ramos cometero, dejá jugar”.

En aquel entonces Referí habló con el entrenador que respondió: “No hay quien pueda presentar algo que diga que pido dinero a los jugadores. Es una cosa que no se me ocurriría, ni se me pasa por la cabeza pedir plata”.

La acusación de Marcelo Sosa

Este martes el exfutbolista Marcelo Sosa brindó una entrevista en el programa Último al Arco de Sport 890 donde a la hora de responder los motivos por los cuales se había ido de Danubio expresó: “En realidad tuve problemas con Leo Ramos porque nos habíamos enterado que pedía plata a los jugadores para jugar. Tuve lío porque le fui a decir las cosas como eran. Ahí me empezó a sacar del equipo. Con cuento, porque me decía que era un tema táctico. Y le decía no pasa nada. Pero pasaban los partidos perdiendo o empatando y pensaba ahora va a hacer cambios. Pero otra vez la misma. Entonces fui un día y le dije no cuentes más conmigo, ya está, a mí se me termina el contrato y me voy a acomodar. Y como le dije a él que lo que hacía estaba mal se lo dije a varios dirigentes y lo sabían varios dirigentes, pero vieron como es esto del fútbol, no pasa nada”, expreso Sosa.

Al ser consultado si pudo comprobar lo que estaba diciendo, Sosa respondió: “Sí, lo comprobé yo y lo comprobaron varios compañeros, En la comida de fin de año el argentino Carboni lo dijo: 'Yo cobro US$ 20 mil y US$ 3 mil los tengo que dar para esto”.

Sosa volvió a repetir que habló del tema con los dirigentes y expresó que no solo Ramos pide dinero.

“Los dirigentes lo sabían pero el fútbol lamentablemente está lleno de gente que está para quitarle al fútbol y no para aportar. Así como el Leo (Ramos) hay varios técnicos que yo no lo comprobé pero me lo han dicho. Pero tá, está todo podrido acá. Así no va a mejorar nunca el fútbol uruguayo”.

La respuesta de Ramos

El entrenador respondió a través de un comunicado en el cual adelantó que pasó el tema a manos de su abogado. La nota de Ramos expresa:

"1) Lo dicho es absolutamente falso. En ningún momento de mi carrera solicité ningún tipo de contraprestación a ningún futbolista, ni tampoco al Sr. Marcelo Sosa. Nunca. En ningún caso.

2) Sus declaraciones no solo dañan mi honor, afectan a mi familia y a todos mis seres queridos; sino que además perjudican mi carrera profesional como director técnico dado que una conducta ética irreprochable resulta, incluso más importante que el conocimiento técnico necesario para el ejercicio de esta profesión.

3) En virtud de todo ello, he decidido iniciar las acciones penales y civiles que correspondan contra el Sr. Marcelo Sosa para lo cual mis abogados ya se encuentran trabajando".

Lo que dijo Ramos a Referi

En el último pasaje de Ramos por Danubio se generó un hecho de similares características cuando a fines de 2014 apareció una pintada en el complejo deportivo del club.

Ante esta situación, Referí habló con el entrenador al cual le preguntó directamente por el tema. Ramos estaba indignado y con rabia. Reveló en la nota que estuvo a punto de retirarse del club.

“Me generó rabia, risa, porque de hecho estuve con abogados para solucionar eso porque soy una persona muy transparente. No hay quien pueda presentar algo que diga que pido dinero a los jugadores. Es una cosa que no se me ocurriría, ni se me pasa por la cabeza pedir plata, entonces es algo que no hice nunca en mi vida y no haré. Iba a tomar acciones legales porque es algo grave. En el fútbol y en cualquier orden. Le dije a los dirigentes y a los abogados que mi familia me conoce, pero tampoco tienen por qué andar leyendo ese tipo de cosas. Me puedo estar muriendo de hambre que soy incapaz de sacarle un peso a nadie. De hecho vos podés preguntar a cualquier jugador de los que están acá. Además esto es chico, si los dirigentes se enteraran de algo así, yo no estaría acá”, expresó el entrenador.