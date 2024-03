Quién es Da’Vine Joy Randolph, la ganadora del Oscar 2024 que no quería ser actriz

Da’Vine Joy Randolph es la ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Mary Lamb en Los que se quedan, la encargada de una cafetería que procesa la pérdida más dolorosa de su vida mientras alimenta a un joven turbado y un excéntrico profesor de Historia Antigua.

La actriz había arrasado en la carrera de premios que llevaron a la ceremonia de entrega de la estatuilla de la Academia de Hollywood. Y esta no fue la excepción.

Quién es Da’Vine Joy Randolph

Nacida en Filadelfia hace 37 años, Da’Vine no quería ser actriz. Con una beca ingresó a la prestigiosa universidad de Yale, pero un error administrativo terminó quitándola del Conservatorio y pasó de aspirante a cantante de ópera a actriz cuando debió inscribirse en la la Escuela de Drama para no perder la ayuda económica.

Durante los 12 años que ha transitado en su carrera actoral ha conseguido una nominación al Tony por su papel en Ghost El Musical (2012), y estuvo en la conversación por Oscar después de su actuación en Mi nombre es Dolemite (2019). Ha trabajado de manera en películas como Los Estados Unidos contra Billie Holiday (2021) y series televisivas de alto perfil como Only Murders in the Building, The Idol y High Fidelity.

Por su interpretación en Los que se quedan, se llevó el Golden Globe, el Critics Choice Award, el BAFTA y los premios de la escuela de Círculo de Críticos de Nueva York y la Asociación de Críticos de Los Ángeles.

The Holdovers

Sin embargo, en una entrevista cedida a la AFP poco antes de los Oscar, no daba nada la estatuilla sentado. "Para mí ha sido un momento realmente surrealista y poderoso ver cómo los sueños se hacen realidad uno a uno".

"No espero nada. No apuesto por nada. Solo estoy aquí presente, y cada una (de las entregas de premios) me sorprende. No doy nada por sentado", aseguró. "Respecto a los Oscar no lo hago, la verdad. Solo estoy feliz de que me inviten al recinto".

Oscar 2024: nominadas a Mejor Actriz de Reparto

La actriz norteamericana competía en su categoría con:

Emily Blunt , Oppenheimer

, Oppenheimer Danielle Brooks , El color púrpura

, El color púrpura America Ferrera , Barbie

, Barbie Jodie Foster, Nyad

Los que se quedan: una historia sobre la soledad y las segundas oportunidades

Un profesor universitario cascarrabias (Paul Giamatti) queda a cargo de un grupo de estudiantes que no tienen un hogar al que volver durante las fiestas de fin de año. El docente de empezará a entablar un vínculo con uno de los estudiantes (Dominic Sessa) y con una de las empleadas de la universidad (Da’Vine Joy Randolph).

Mary Lamb es la cocinera a cargo del comedor de la universidad, un empleo que consiguió para solventar los costos de la educación de su hijo. Pero el sistema educativo y la guerra de Vietnam, y ella termina afrontando una las pérdidas más dolorosas de su vida mientras pasa su primera navidad sin su hijo.

Da’Vine Joy Randolph ofrece una estupenda interpretación de una madre en duelo y una mujer profundamente sensible, que tendrá una gran incidencia en la vida de un joven en un punto de quiebre y un hombre aislado.

Cómo ver la actuación de Da’Vine Joy Randolph en Los que se quedan

Si bien algunas de las películas que fueron premiadas en la noche del domingo ya pueden verse en plataformas de streaming, Los que se quedan está disponible exclusivamente en cines.

La lista completa de las películas nominadas y dónde verlas se puede ver en este enlace.