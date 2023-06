¿Quién es Mía Etcheverría, la modelo y expareja del Chengue Morales que fue detenida en Carrasco?

La modelo y exactriz porno Mía Etcheverría, que había sido detenida el pasado sábado en el Aeropuerto de Carrasco como parte de un grupo que intentó sacar del país siete kilos de cocaína, fue imputada este lunes por un delito de exportación de sustancias estupefacientes.

Etcheverría y el resto de los cuatro imputados deberán pasar 90 días en prisión preventiva; según la Fiscalía, la modelo participó en la preparación y en la fase final de la exportación de la droga, que se encontraba en el "doble fondo" de dos valijas que se incautaron.

La actriz acompañó a la terminal aérea a las personas que iban a transportar la droga, y tras el hallazgo se procedió a su detención en ese lugar, agregó la fiscal Cristina Falcomer.

Quién es Mía Etcheverría

Etcheverría, cuyo nombre real es Camila Navarro, nació en Las Piedras, tiene 27 años y saltó a la fama cuando comenzó a trabajar como una de las primeras figuras de Divas TV, que en su momento se autodenominó como la primera señal para adultos uruguaya y que luego se reconvirtió en una plataforma de streaming.

Antes de ser parte de ese proyecto, Etcheverría contó en una entrevista con Montevideo Portal en 2014 que ejerció como trabajadora sexual durante años impulsada por una situación económica familiar precaria y que su presencia en la señal para adultos era una forma de acceder a la actuación, rubro en el que pretendía consolidarse.

"No voy a ser la primera ni la última en lanzarse a la actuación desde la pornografía. Hay muchas actrices de Hollywood que se inician en el porno y llegan a la fama y la actuación clásica. Que después intenten ocultarlo es otro tema, queda a criterio de cada una. No me parece un camino corto, sino una entrada rápida de dinero... que era lo que yo buscaba. Yo buscaba llenar la heladera en ese momento específico. No podía dedicarme a otra cosa y esperar un mes para cobrar y llenar la heladera: mi necesidad era ya. Un día, cuando tenía 18, me levanté y mi hermano se había puesto a llorar porque tenía hambre y no había nada para comer, mi madre no podía trabajar y mi padre no nos daba una mano en nada. Yo estaba en un momento depresivo... y ta, no me quedó otra: la salí a pelear, salí a laburar", le decía al periodista César Bianchi en esa publicación.

Etcheverría, que también es modelo y locutora, fue pareja del exjugador de fútbol de Nacional y la selección uruguaya Richard "Chengue" Morales, con quien tuvo dos hijas. Hoy están separados.

Tiene también una empresa de zapatos e indumentaria femenina, así como también una inmobiliaria que ofrece inmuebles en distintos departamentos del país.