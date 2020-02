Quién está detrás del Football Manager en Uruguay y cuáles son los “jugadores del futuro”

Por Joaquín Pisa - Especial para Cromo

En los juegos de fútbol, como el FIFA o el PES, cumplir el sueño deportivo de uno en la pantalla es el objetivo de muchos: jugar en tu club, hacer goles increíbles en estadios europeos y celebrarlos de manera original, ser la estrella buscada por los equipos de élite, entre otros deseos.

Pero hay personas cuya aspiración no se centra en ser uno de los jugadores dentro de la cancha, sino ser quien los dirige afuera, el director técnico. Para sorpresa de muchos, hay un juego que cumple ese sueño con un realismo metódico, y existe hace más de 20 años: el Football Manager, que el 14 de noviembre lanzará su versión 2020 completa para PC, iOS y Android.

Las posibilidades, si se es insistente y se sabe procesar la derrota, son infinitas. La liga uruguaya está disponible desde el primer FM, y es fiel testigo de esto. Aquí la Copa Sudamericana, o incluso la Libertadores, no son sueños imposibles e inalcanzables, ni para los clubes chicos.

Ni en la pequeña liga uruguaya ni en las mejores del mundo falta un jugador: la base de datos es gigante, y está comandada por decenas de scouts profesionales que a lo largo y ancho del mundo recopilan y actualizan información sobre todas las ligas jugables.

Tan extensa que ha sido usada por clubes profesionales para buscar jugadores. Roberto Firmino, el brasileño campeón de la Champions League con el Liverpool, fue encontrado por el Hoffenheim alemán desde esa base, cuando era solo un juvenil con pocos meses de profesional en el Figueirense de la segunda división brasileña.

La nueva edición de la saga trae novedades en la visión a largo plazo de los clubes, un renovado centro de entrenamiento y desarrollo, más utilidad de los empleados de fondo (como ayudantes técnicos o preparadores), negociaciones de contratos más detalladas, mejores gráficos de visión de partido, entre otras características que profundizan la experiencia de dirigir desde el banco a un club.

Federico Aranda es researcher de Football Manager para Uruguay desde 2005, y su responsabilidad es completar la base de datos de jugadores y clubes del país para el juego. Cree que el FM ha mejorado muchos detalles en estos últimos años, aunque no destaca ninguno, sino que los encierra en un todo.

“Luego de los partidos en 3D y activar las ligas que no aparecen como jugables con el juego a través del editor no ha habido cambios que rompan todo, solo detalles que buscan profundizar el realismo en el que se basa este juego”, afirmó en una entrevista con Cromo.

Piensa que las mejoras del desarrollo de los juveniles vienen de la mano con las mejoras de las herramientas de ojeo de jugadores, y sostiene que el mayor problema que ha tenido el juego en estos años es el de atraer nuevos jugadores. “En las últimas ediciones se ha intentado implementar algunos sistemas de juego para hacer que el usuario nuevo se sienta más atraído. Es un gran desafío”, agregó.

Lo nuevo

La edición beta del Football Manager 2020 llegó el 1º de noviembre, y trajo varias mejoras para los jugadores que quieren formar un proyecto de club a largo plazo. Entre otras, se puede elegir (dentro de parámetros medianamente realistas) adónde quiere que llegue el club en los siguientes cinco años, marcando una hoja de ruta que incluya un objetivo concreto año a año.

Gran parte del realismo de esta característica radica en la cultura: cada club tiene una cultura de desarrollo y juego distinta, y eso fue bien estudiado por el FM. Los objetivos a largo plazo no serán los mismos, por ejemplo, en el Real Madrid y en el Barcelona, por más que ambos aspiren al mismo nivel de títulos. Barcelona va a pedir un desarrollo del juego de posesión con un mayor uso de juveniles, mientras que el Real no va a hacer tanto hincapié en las tácticas, sino que pedirá resultados año a año.

También se puede realizar un seguimiento y una hoja de ruta más detallados para tus futuras estrellas juveniles, base fundamental para todo jugador que quiera mantenerse por años en un mismo club. Se personalizan los entrenamientos de tus juveniles, reforzando sus características débiles, y se define el futuro cercano y lejano de cada uno en su contrato.

Puede negociarse un código de conducta con los jugadores. Todo quedará pactado cuando llegue al club. ¿Roja directa para un jugador? Multa de dos semanas de sueldo. ¿Falta al entrenamiento? Separado del plantel por un mes.

El equipo técnico ahora será mucho más útil. Los asistentes y preparadores físicos darán informes más detallados, y recomendarán un equipo antes de cada partido. Se podrá delegar más funciones, lo que permitirá adaptar las partidas a los tiempos que se tenga disponibles.

Además, los gráficos 3D de los partidos han mejorado, la moral de los jugadores tiene más peso en el rendimiento y hay nuevas funciones para varias posiciones tácticas.

La realidad uruguaya

Y si el fútbol aquí es más precario que en Europa, la investigación por lo tanto también lo es. “Todos los partidos son televisados, y en Uruguay apenas televisan tres. Lo que nos cambia no son las herramientas, sino el entorno. Por ejemplo el acceso a programas de scouting, empresas que graban videos de jugadores para evaluar sus movimientos, es mucho más fácil acceder a eso allá”, contó Aranda a Cromo.

Para no irse muy lejos, cita el caso argentino. “El researcher de allí tiene 100 colaboradores (que lo ayudan a él a hacer el relevamiento)”, contó. Esto permite que en el juego aparezca hasta el plantel exacto de los jugadores de tercera división

Por eso, muchas veces, a través de las sucesivas ediciones del FM, Federico ha dado el potencial mayor a juveniles que no cumplieron las expectativas cuando llegaron a Primera División. “No temo equivocarme, porque parte de nuestro trabajo es equivocarnos y corregir. Tampoco me avergüenza, no es una ciencia esto”, sostuvo.

La investigación comenzó a mejorar, en su opinión, cuando llegaron los foros internacionales y otras herramientas para comparar y sincronizar a los jugadores locales con el nivel internacional, a partir del FM 2010. “Antes, un jugador de la B de acá con buenos valores capaz pasaba a ser estrella en Italia, pero la distancia (entre una liga y otra) era mucho más difícil de medir. Ahora eso está mucho mejor”, dijo.

Para él sus mayores aciertos no son la clásica historia de la estrella descubierta de la nada, sino aquellos jugadores que todo el mundo creía en la cima y él les puso paños fríos, como Diego Rodríguez, el centrocampista ex Independiente de Avellaneda. “Estaba muy bien evaluado, y yo decía que no iba a ser tan bueno. Efectivamente es bueno, pero no al nivel que le daban”, sostuvo.

Aunque si tiene que dar un acierto de estrella, Aranda silenció a más de un colega argentino con Nicolás de la Cruz, actual jugador del River Plate argentino. “Cuando se fue de Liverpool tenía valores bastante altos, y los de Argentina me cuestionaron si realmente podía tener esos puntajes. Tuvo un año bastante malo, pero ahora está demostrando ese potencial”, afirmó.

Para calificar a los jugadores (reciben puntaje de 0 a 20), se fija en tres atributos principales:

Lo técnico: “Esto lo puede ver más a simple vista cualquiera que vaya a la cancha. Cómo controla la pelota, cómo la para y le pega” Juego mental: “Cómo ese jugador encara determinadas situaciones del juego. La concentración, la tensión, la presión, consistencia partido a partido, cuán profesional es, cuánto se ciñe al Fair Play. Se va viendo a medida que el jugador tiene una carrera”. Lo físico: “Es complicado. En Uruguay un jugador es considerado rápido, pero es rápido contra otros jugadores que son lentos. Ser rápido en Uruguay no significa ser rápido per se. Y a veces la percepción de la velocidad (desplazamiento en más de 50 metros) es bastante relativa. Jorge Zambrana (antes Peñarol, actualmente en Central Español) no es un jugador rápido como dicen, en más de 50 metros pierde pie, pero tiene una aceleración (arranque) increíble”.

Todos estos detalles que tal vez no son muy perceptibles para el común de los futboleros son los que Aranda intenta desgranar. “Creo que en esos detalles el juego se hace superinteresante”, agregó.

Las cinco futuras estrellas que no fueron para Federico Aranda

Enzo Scorza. Tuvo niveles descomunales en Football Manager 2007 y 2008. Terminó en Perú debido a un mal manejo de su contrato, y nunca pudo repuntar. Gerardo Vonder Putten. Se formó en Danubio y era considerado como un exquisito enganche en juveniles. También terminó deambulando por Perú y Colombia, entre otros países. Paulo Nicolás Serolini. De las juveniles de Defensor Sporting, el delantero llegó a debutar en el violeta, pero dos lesiones de ligamentos cruzados lo llevaron a un breve paso por Rocha, y luego a abandonar el fútbol tras probar sin suerte en Inglaterra y Estados Unidos. Ruben Vecinday. Jugó en las juveniles de Defensor y Danubio. No hay registros en internet de Vecinday, salvo un artículo de El Observador de 2011, en el cual habla de su ingreso como suplente de Fénix, en una derrota de los de Capurro 3 a 2 ante Cerro. Francis D’Albenas. “Juvenil de River, estaba muy bien valorado, pero tuvo una lesión y luego terminó en Patriotas Boyacá de Colombia, en un traspaso raro”.

Las futuras estrellas de la actualidad

Matias Arezo. "En el Saroldi lo vi en cancha y me pareció un jugadorazo, no se sospecha la edad que tiene, parece mucho más grande. La toma de decisión que tiene es muy buena, es superresolutivo dentro del área. De los que están en Uruguay, Arezo es el que tiene mayor potencial, si vas a jugar el juego es apuesta segura, porque tiene buenos valores actuales y buenos valores potenciales". Ignacio Laquintana Nicolás Acevedo Sebastián Cáceres Áxel Pérez

Un poco de historia

En 1992, se lanzó el icónico Championship Manager. Con una interfaz renovada, y la novedad para aquel momento de cedés que actualizaban a los jugadores y equipos cada temporada, el juego fue un completo éxito. De 1992 a 2003, en cuatro ediciones actualizables, pasó de tener una liga –la inglesa– a 39, entre las que ya estaba Uruguay.

En 2004, Eidos, la publicadora oficial, se separó de la desarrolladora Sports Interactive. La segunda se llevó la base de datos y el código madre del juego, pero no los derechos de nombre. Con lo que tenían crearon al Football Manager que hoy conocemos. Eidos terminó naufragando con un Championship Manager que tenía muchas licencias pero poco contenido. En 2013 lanzó su última versión en PC, y en 2018 clausuró su juego para smartphones.

Quince ediciones después, la base de datos del Football Manager no ha hecho más que profesionalizarse y crecer, y el juego contiene cada vez más características que aportan realismo a su jugabilidad.

El argentino que logró formar una comunidad

Federico Praml es un argentino que hace dos años se mudó a Cataluña. A diferencia de lo que la mayoría pensaría, el también hincha de River Plate no comenzó a seguir al famoso Barcelona, sino que se decantó por el pequeño club Sant Andreu, y se enamoró perdidamente de su cultura.

“La cancha me queda a ocho cuadras y la hinchada alienta 90 minutos como en Sudamérica. Incluso me hice amigo de algunos jugadores. Representa al pueblo, tiene la bandera de Cataluña. Simplemente lo amo”, afirmó Praml en una entrevista con Cromo.

Hace más de 10 años juega Football Manager, y el año pasado decidió comenzar a transmitir sus partidos por streaming en las redes sociales. Comenzó a ganar seguidores, con los que Federico hablaba del juego, del fútbol, pero también de su vida en Cataluña y de su Sant Andreu. Ellos le pidieron que comenzara una partida con el club, y le encantó la idea de llevarlo de la Tercera División española (cuarta categoría) a lo más alto posible.

Conocía a todos los jugadores, y de a poco empezó a ascender de categorías. “En el medio encontré una táctica, que se llama 442UESA –iniciales del Sant Andreu–, que es, hasta que me demuestren lo contrario, la mejor táctica para el FM 19, Mucha gente la probó también y hace locuras” sostuvo.

En cuatro temporadas ascendió desde la tercera división hasta la primera: la Liga BBVA. Tres años después ya era campeón español, luego de haber terminado tercero y segundo las primeras dos temporadas. “Era un club sin un peso, con jugadores de bajo nivel. Pero a medida que fui ascendiendo fui ganando plata. La táctica permitía que los jugadores rindieran por encima de su nivel ante equipos mejores”.

Para Federico haber conseguido todos esos logros en una partida fue “una locura enorme”, pero, en su opinión, lo mejor fue la comunidad que juntó en las redes, entre Twitter, Twitch y Youtube, en donde compartió la carrera meteórica del Sant Andreu hacia la gloria española. “Me dedico muy a fondo a hacer videos de YouTube de Football Manager para todo el mundo, porque es un juego que a todo el mundo le gusta pero faltaban creadores que le explicaran al jugador”, dijo.