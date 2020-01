Quiénes son los nuevos jefes de la policía que dirigirá Larrañaga

Diego Fernández como director nacional de Policía, Erode Ruiz como jefe de Policía de Montevideo y Luis Mendoza como director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, comenzó a definir los nombres de los principales hombres que lo acompañarán en la gestión de la cartera de seguridad a partir del 1 de marzo, según supo El Observador.

Los tres son policías de carrera retirados, y los tres se han desempañado en la gestión del actual ministro Eduardo Bonomi. Tanto Mendoza como Ruiz son actualmente jefes de policía departamentales, de Paysandú y Maldonado, respectivamente.

Fernández tiene la vida “dividida” entre Estados Unidos y Uruguay, ya que en Miami tiene a dos nietos que visita frecuentemente. De hecho, esta semana viajará hacia ese país a asistir al bautismo de uno de ellos.

Además, ninguno de los tres futuros jerarcas hicieron declaraciones ni se pronunciaron sobre los lineamientos de la gestión que llevarán a cabo.

El cargo que ocupará Fernández –director nacional de Policía– es el principal dentro de la fuerza de seguridad y de estrecha colaboración con el ministro. Fernández fue jefe de policía de la capital hasta 2013, cuando renunció luego de una polémica en torno a la seccional 14, que derivó en un sumario y separación del cargo de la cúpula de la comisaría de Carrasco. La investigación de ese caso se inició a principios de aquel año luego de que un ciudadano de ese barrio llamara para denunciar que estaban robando su casa y le respondieran que no había patrulleros para asistirlo.

El próximo director nacional también hizo carrera dentro del sistema carcelario. Estuvo en el INR entre 2007 y 2010, y llegó a ocupar el cargo de director del Penal de Libertad. En 2010, el ministro Eduardo Bonomi lo designó como director de la Guardia Republicana. Estuvo en ese cargo hasta noviembre de 2011, cuando fue designado jefe de policía de Montevideo. Luego de renunciar en 2013, quien ocupó la jefatura de la capital fue el actual director nacional de la policía, Mario Layera.

Ruiz, que está desde 2015 al frente de la policia de Maldonado, fue antes jefe de Lavalleja y de Canelones. Cuando tomó posesión del cargo, en marzo de aquel año, un grupo de manifestantes se congregó en la plaza San Fernando en rechazo a la noticia, ya que acusaban al jerarca de responsabilidad en las muertes en el operativo del hospital Filtro en 1994. Ruiz había sido jefe de aquel operativo.

Sobre ese punto fue consultado el jerarca en una entrevista que concedió a El Observador en marzo de este año. Dijo que nunca había ido a declarar ante la Justicia porque no creía que hubiera “hecho nada” y que todo el operativo –que se montó para trasladar a terroristas vascos al aeropuerto para ser extraditados– se ejecutó con la presencia de los jueces de la causa en el lugar. “Cuando se dio el problema yo ya estaba en el aeropuerto de Carrasco. Después se hizo todo una historia que hasta hoy sigo sin entender, pero le puedo asegurar que yo nunca me aparté de los marcos legales correspondientes”, dijo.

En esa entrevista, Ruiz también defendió la gestión de la seguridad del ministro Bonomi. Consultado acerca de si en la actualidad, con los récords de delitos que se registraron en los últimos años, había más inseguridad que en la época de la dictadura (1975-1983), respondió que decir eso era “una barbaridad”.

“Seguridad hay hoy que estamos trabajando con una policía que está institucionalizada de tal manera que compartimos todo lo que es información sobre la prevención y el combate al delito.

Yo no tengo que estar llamando para pedir un amparo porque ya la dirección de la Policía Nacional cuando ve que estoy necesitando está mandando o está preguntando. La nueva policía está buscando salir adelante. Es evidente que tenemos críticas, pero el resultado final no depende de nosotros; primero está en la sociedad y en segundo lugar esto lleva su tiempo, no se hace de un día para el otro. Y de ninguna manera podemos decir: ‘Ah, es un desastre’”, declaró.

Sistema carcelario

Mendoza ya ha estado al frente de las cárceles. Asumió la dirección del organismo en 2012 y allí estuvo hasta marzo de 2016, cuando Bonomi decidió que su lugar fuera ocupado por Crisoldo Caraballo. Mendoza fue relevado del cargo cuando el entonces director de Policía, Julio Guarteche, abandonó el cargo por razones de salud.

Cuando llegó al INR en 2012 , Mendoza aseguró que su gestión iba a enfocarse en el diálogo con los presos y en la cultura de “orden y la disciplina”.

“Estoy recorriendo los centros, hablando con los directores y los internos para explicarles que deben acatar las normas”, expresó en esa época entrevistado por UNoticias, y agregó: “Al recluso hay que darle las mínimas condiciones de bienestar para hacer una rehabilitación”.