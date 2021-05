Recibí las dos dosis contra el covid-19: ¿qué puedo hacer y qué no?

Luego de recibir las dos dosis contra el covid-19 y atravesar los 14 días para lograr la inmunidad máxima por la vacunación, muchos se preguntan si pueden volver a la vida con normalidad tal cual la conocimos antes de la pandemia. ¿Reuniones con amigos? ¿Comidas en restaurantes? ¿Cumpleaños familiares?

La epidemióloga, integrante de la Comisión Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Mónica Pujadas, aseguró en una entrevista con En Perspectiva de Radiomundo que por la situación epidemiológica que atraviesa el país "es imprescindible continuar con los cuidados ya recomendados, independientemente de si estemos vacunados o no".

La experta dijo que hay que ir "de forma muy cauta hacia posibles aperturas" y que "por el momento es muy difícil que se pueda estar recomendando ampliamente avanzar en la vida social".

Pese a esto, Pujadas indicó que la buena noticia es que "sin dudas" no es lo mismo estar inmunizado a no estarlo: "Si estamos vacunados aun enfermándonos, no va a ser grave", señaló, y recordó que las dosis que se están aplicando en Uruguay "son todas buenas".

Hasta este martes se llevan aplicadas más de 1,9 millones de dosis contra el covid-19 en todo el país.

Por tanto, y aunque aseguró que las recomendaciones y acciones se tienen que realizar pensando "en el conjunto de la sociedad y el colectivo", la experta dijo que manteniendo la prevención se puede dar un "acercamiento" en algunas actividades. En otras todavía no es recomendable hacer cambios.

Las referencias fueron realizadas por la epidemióloga a título personal, quien subrayó que las autoridades sanitarias aún no se han expedido con recomendaciones al respecto.

No obstante, explicó que una guía del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CVC, por las siglas en inglés) puede ser "una base muy importante" para pensar en qué se puede hacer y qué no en Uruguay, teniendo en cuenta tres pilares: la situación epidemiológica, la proporción de personas efectivamente vacunadas y los laboratorios utilizados en la campaña (que varían en el grado de efectividad según el caso).

Lugares cerrados

Pujadas expresó que en cada caso se deben tener en cuenta los riesgos del ambiente en el que se desarrollan las medidas, y que todo se mide "en una cuestión de probabilidades".

Hay veces que las chances de contraer el virus es mayor, y en este caso es evitable hacer cambios en las rutinas, y otras donde el riesgo es más bajo y por tanto es más factible pensar en pequeñas modificaciones.

El análisis del escenario cambia según cada caso.

En particular, los espacios cerrados "siguen siendo un lugar con alta probabilidad de transmisión", señaló la experta en la entrevista radial, por lo que lugares como los shoppings, gimnasios y supermercados siguen teniendo la luz roja. Vacunados o no, es necesario continuar con el uso de las medidas no farmacológicas.

Reuniones

¿Qué ocurre con los encuentros entre personas que están inmunizadas? El escenario cambia, según el caso. Si entre los invitados hay una persona que tiene alguna patología de riesgo, si es un grupo grande o uno más pequeño, y por supuesto también dependiendo de las características del lugar de reunión (espacio abierto o cerrado, buena o mala ventilación, etc.).

Cuanto más en contra estén estos elementos mayor será la posibilidad de contagio. Y a la inversa. "No es lo mismo si están todos vacunados a si algunos no lo están, pero de todos modos se pueden generar esas situaciones de reuniones con pocas personas", dijo la experta a En Perspectiva.

Los encuentros en bares, por ejemplo, tienen mayor riesgo que otro tipo de reuniones porque la distancia es menor y no se utilizan tapabocas. La experta señaló, no obstante, que quienes están completamente inmunizados podrían realizar "avances" en este sentido.

Todo se mide, en definitiva, en función de las variables que pueden entrar en juego en cada situación. Si los abuelos de un niño padecen una enfermedad la recomendación de visitarlos es menor a si están sanos. "Hay que evaluar el grado de riesgo por persona más allá de las vacunas", explicó Pujadas, porque la efectividad de la inmunización puede ser menor en ese caso hipotético debido a esa diferencia de raíz en la salud de la persona.

Espacios laborales

"Si se puede mantener el teletrabajo más allá de que estén todos vacunados parecería razonable esperar un poco para volver a la presencialidad", aseguró, en otro orden, la epidemióloga en En Perspectiva respecto a los inmunizados y el régimen de trabajo en vista del estado sanitario del país. "Es distinto cuando (la presencialidad) no es sustituible", agregó.

Además, recordó que "hay que seguir las recomendaciones que se establezcan para cada situación porque "no es lo mismo" cómo puedan aplicarse las medidas en cada oficina y en cada lugar de trabajo.

Pujadas señaló, a su vez, que el MSP está evaluando cambios en los protocolos que podrían eximir las cuarentenas en el personal de salud completamente inmunizado en caso de contactos con positivos a covid-19, pero para esto todavía hay que esperar la resolución final.

Según informó El Observador hace algunas semanas, las autoridades de la educación están evaluando un escenario similar para aquellos docentes que recibieron ambas dosis y superaron la barrera de los 14 días. “Esto es porque se supone que la gente ya adquirió inmunidad”, opinó el consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Juan Gabito.

En el mismo sentido, el presidente de ese organismo, Robert Silva, dijo que los períodos de aislamiento y los tiempos de hisopados y testeos "afectaban muchísimo" al sistema, pero consideró que en las próximas semanas se podrían hacer cambios "porque los docentes van a estar inmunizados", según expresó a El Observador. Sin embargo, y pese a que este lunes se reanudaron los cursos presenciales en 726 escuelas del interior, el gobierno no ha avanzado en definiciones al respecto.