Entre aplausos: así fue como se retiró del hospital la mujer que dio a luz mientras estaba en CTI con covid-19 en Melo

Gimena Abelino, una nurse de Melo, regresó el lunes a su casa con su bebé, Joaquín. Dio a luz a su bebé estando internada en CTI por covid-19, tuvo su primer contacto estando intubada y lo conoció 24 días después del nacimiento.

En una entrevista con Vespertinas, de canal 4, Abelino dijo que "ya pasó lo peor", que "fue más de un mes que estuvo bravo y feo" pero que ahora le queda "disfrutar de la segunda oportunidad" que le da la vida.

Abelino y su hijo fueron despedidos el lunes del hospital de Melo entre aplausos por parte del personal médico, compañeros de trabajo de ella en la mutualista, y el momento fue registrado en un video publicado en Twitter por la periodista local Silvia Techera.

Asi despedían sus compañeros de #Camcel a la nurse Gimena Abelino, que hoy dejó el sanatorio junto a su bebé, tras superar la #Covid_19. Joaquín Pío cumple un mes de nacido y está súper bien. Gimena aún se recupera física y emocionalmente. pic.twitter.com/BgmXQQKCn1 — Silvia Techera (@stecheraoficial) May 3, 2021

Además de llevar a su niño en brazos, portaba una hoja de papel que decía "Soy Gimena y vencí al covid".

Al momento de contagiarse, la mujer cursaba un embarazo de siete meses. Su cuadro se agravó y debió ser trasladada al sanatorio Camcel, donde permaneció más de tres semanas. El pasado 3 de abril, tras evaluar su estado de salud, los médicos decidieron practicarle una cesárea de urgencia. "Había que sacarlo para cuidarnos a los dos", señaló Abelino.

A su vez, dijo que cuando le informaron que iba a ingresar al block para la cesárea sintió "mucho miedo y desesperación". "Es una sensación bastante fea de entrar a block en esa situación", aseguró. Joaquín, que en ese momento tenía 32 semanas de gestación, nació en perfectas condiciones, por lo que no debió ser trasladado a un centro especializado neonatal.

Con respecto al reencuentro con su pequeño hijo 24 días después de su nacimiento, Abelino aseguró que fue "muy emocionante". "Necesitaba tocarlo, escucharlo, que el supiera que yo era su madre. (...) Necesitaba tener ese contacto con él, era una necesidad", dijo.

"Siento de corazón que ahora me espera una vida llena de alegría y de buenas cosas que quiero empezar a disfrutarlas. Capaz que por el día a día hay cosas que nos perdemos pero ahora no me lo quiero permitir. No quiero perderme ningún momento con ellos", aseguró.