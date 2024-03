Recoba: las posibilidades de Mejía para el clásico Peñarol vs Nacional, el grupo de la Libertadores y el “sueño lindo” del Mundial de Clubes

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, habló este jueves en conferencia de prensa en Los Céspedes y repasó la actualidad tricolor tras el levantamiento del paro de los jueces y los próximos partidos que se le vienen, con Progreso, el clásico ante Peñarol y el debut en la fase de grupos de Copa Libertadores en el calendario.

El Chino se refirió a la vuelta del fútbol tras el levantamiento de la medida gremial de los árbitros y reconoció que el parate en cierto sentido le vino “bien” a su plantel.

“Estábamos tan acostumbrados a jugar cada tres días que inconscientemente viene bien, digo inconscientemente porque no pienso en ventajas ni en desventajas. Veníamos preparados para jugar el sábado con Progreso y se da la situación esta que fue grave con los árbitros, los árbitros decidieron suspenderlo y por suerte se solucionó”, expresó.

“No sé si se habrá solucionado definitivamente”, sostuvo el DT, quien reconoció que “se obtuvo algún día más de descanso”.

AFP

Álvaro Recoba

Recoba señaló que por las lluvias recién este jueves podrá entrenar de la forma en que querían. “Nos enteramos ayer de noche que se volvía a jugar”, señaló.

El DT señaló que se preparan para el partido ante Progreso, el sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central, pero dijo no tener claro cuándo será el clásico, que en principio sería el viernes 29 de marzo, viernes de Semana de Turismo, lo que aún no está confirmado

“Enfocados en Progreso y después creo que ya está confirmado que se jugará el viernes el clásico, creo no”, comentó.

“Sabiendo que lo de la semana pasada fue muy sufrido para todos porque se dio de una manera agónica la clasificación”, dijo, recordando el partido ante Always Ready. “Sabiendo que tenesmo que seguir mejorando”.

“Tratar de llegar bien al partido del sábado, hacer un buen juego, tratar de ganar y seguir prendidos en lo que es la pelea del Apertura”, agregó.

¿Cómo está Luis Mejía? ¿Y Mauricio Pereyra?

El entrenador fue consultado por sus jugadores lesionados: Luis Mejía, el golero que está desgarrado desde el partido del pasado jueves ante Always Ready, y el volante Mauricio Pereyra.

Eitan Abramovich / AFP

Mejía en el festejo ante Always Ready

“Mi idea para el sábado es plantear el partido que se nos puede presentar, lo que hemos visto viendo el rival. Yo no soy mucho de mirar a los rivales. Viendo el planteamiento que hace Progreso en jugar en el Parque, la idea nuestra es jugar para adelante”, indicó.

Luego detalló la situación del arquero panameño. “Luis no está recuperado. Le llevará un tiempo más. Ojalá que logre llegar al clásico, lo veo difícil por un tema de tiempos”.

De todas formas, no lo descartó. “Si te hablo de Luis y fuera un puntero derecho, te digo que no puede jugar. Siendo arquero, con menos desplazamiento, creo que está en duda tenerlo”.

Con respecto a Mauricio Pereyra, dijo: “Mauri en el partido pasado mostro, pensando antes de la suspensión, que venía cargado del aductor pero el martes entrenó normal y está a disposición. Y se han recuperado todos”.

“Creo que voy a poner el equipo que está mejor", dijo sobre el partido ante Progreso. "Lo que pasa que lo digo y lo he dicho: muchas veces en un equipo cuando tenés 16 o 17 jugadores, en un plantel limitado, muchas veces los jugadores que no responden o tienen un mal partido vuelven a repetir porque no tenés más plantel. A mí me pasa, como trato de ser justo con todos, pongo al que está mejor. Lo que pasa que muchas veces ese jugador que anduvo bien, al siguiente partido está mal, y el que es suplente de él, es titular como él. Eso es lo que pasa. Y eso a es lo que yo me arriesgo al tener un plantel bastante amplio y con buenos jugadores. A veces es difícil. Muchos jugadores me han respondido, otros no han colmado las expectativas de todos, pero hay una competencia muy grande. Voy en base a lo que veo en la semana”, señaló, sobre su armado del equipo.

¿Colocará un equipo pensando en el clásico? ¿Va a decir el equipo?

Recoba fue consultado por si iba a adelantar el equipo ante Progreso y para el clásico ante Peñarol.

“No, en este caso no”, dijo. “Lo digo cuando ya lo sabe todo el mundo. Hoy no lo sabe todo el mundo”, explicó.

“Va a ser un equipo pensando en el tipo de jugadores que tenemos, en lo que yo quiero de cada uno, sabiendo los momentos de cada uno y pensando en lo mejor para Nacional. Ojalá que el equipo responde porque sería un buen indicio para el clásico”, agregó

El análisis del grupo de la Copa Libertadores

Recoba también analizó el grupo que le tocó a Nacional en la Copa Libertadores tras el sorteo de este lunes y dijo cómo vivió la posibilidad de que se jugara un clásico, lo que finalmente no ocurrió. “Cuando estaba la posibilidad del clásico, estaba bastante frío sabiendo que nos podía tocar, mismo en el sorteo en vivo”, dijo.

“El grupo que nos tocara iba a ser complicado. Al ser el cuarto bombo te ibas a encontrar con rivales que son buenos. No podemos subestimar a nadie. Hay un equipo que en los últimos años ha sido protagonista como es River”, señaló

“Hay otro equipo, como Nacional, que tiene todos estos años de Copa, que por algo la ha jugado”, agregó con respecto a los albos. “Libertad es el equipo que hoy va primero en Paraguay, y el equipo venezolano (Táchira) creo que va en mitad de tabla, no va en buena posición”.

El DT destacó que para llegar a la final de la Copa Libertadores se debe ganar. “Vas a tener que pasar por un grupo, tratar de salir primero o segundo, y después te tocarán equipos iguales o mejores de los que tenés”.

“Nacional tiene muchísima historia, tenemos, yo no, pero el equipo tiene muchísima historia, pero la realidad futbolística de los últimos años es que River es un equipo que tiene historia y aparte está compitiendo siempre. Es el equipo que puede partir como favorito, pero el favoritismo en el fútbol sudamericano existe poco”, agregó sobre el equipo argentino.

“Creemos que nos podían tocar grupos peores, pero el grupo que nos tocara iba a ser complicado”, agregó el DT.

Además, manifestó su optimismo en el torneo. “Estoy convencido de que vamos a hacer una buena copa. ¿Qué es una buena copa? Tratar de llegar hasta el final”.

La posibilidad del Mundial de Clubes

El Chino también fue consultado por la posibilidad de Nacional de llegar al Mundial de clubes 2025 si hace una buena Libertadores y suma puntos para el ranking, o si sale campeón del torneo. “No me quita el sueño. Me encantaría”, señaló.

“Si llegamos al Mundial de Clubes, primero sería un sueño dirigir a Nacional en el Mundial de Clubes, que ahí ya estamos hablando del año que viene y quiere decir que hiciste una gran Libertadores, que fuiste campeón uruguayo… Como siempre he dicho, mis sueños van día a día, no tengo grandes sueños a futuro”, agregó.

“Es un sueño lindo a futuro, que para lograrlo primero tenemos que ganarle a Progreso, después el clásico, y después de Libertad (…) Si pienso que el Mundial de clubes es un sueño, ojalá que sea un sueño estando yo en el club, pero no me puedo alargar hasta allá”, agregó.