Reforma jubilatoria: blancos y colorados proclives a votarla sin apoyo del FA

Reformar la seguridad social es el principal desafío político que tiene Luis Lacalle Pou por delante. El presidente entregó hace un par de semanas el borrador de la reforma jubilatoria a los partidos políticos y espera saber a fin de mes si el texto tiene el aval como para enviarlo al Parlamento.

Si bien lo derivaron a equipos técnicos para que lo analicen al detalle y sugieran cambios, tanto blancos como colorados enviaron las primeras señales de que son proclives a avanzar aunque la oposición se manifieste en contra.

El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti dijo a El Observador que el gobierno debe seguir adelante con la reforma al margen de la posición que asuma el Frente Amplio, y consideró que este asunto debe quedar resuelto en 2022 antes de que empiecen a correr los tiempos electorales.

“Si hacemos la reforma en este período la podemos hacer con poco dolor, pero si la tiramos para adelante va a requerir una cirugía mayor. No podemos dejarles a nuestros hijos una bomba de neutrones activada”, dijo.

El secretario general colorado sostuvo que la reforma previsional fue analizada en profundidad durante dos años y ya hay un informe de expertos. “Creo que eso es más que suficiente para que antes de fin de año resolvamos este tema que representa un mandato moral; en 2023 se vienen tiempos más políticos y no va a ser tan sencillo abordar este tema”, sostuvo..

Sanguinetti dijo que confía en que el Frente Amplio acompañará la reforma impulsada por el gobierno, pero “si se llega a dar la hipótesis de que no lo haga, nosotros tenemos que seguir adelante”.

Los colorados convocaron para el 27 de agosto a la Convención Nacional para tomar una postura acerca de la reforma, según resolvió este lunes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El diputado Felipe Schipani dijo a El Observador que entendieron que el tema es “lo suficientemente trascendente” como para que se exprese el órgano máximo de decisión.

En esa fecha, los dos técnicos que participaron de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS), Ana Inés Zerbino y Renán Rodríguez, junto al exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, brindarán informes sobre la propuesta y luego los convencionales votarán acerca de la posición del partido.

Pese a esto, antes que se realice la Convención, los especialistas serán recibidos por el CEN para informar detalladamente.

Que la coalición asuma el costo político de los cambios es una de las discusiones en la interna del oficialismo. Lacalle Pou ha transmitido que “si se explica bien” la reforma no tiene costo porque la población interpretará que lo que está en juego es “el futuro de nuestros hijos”, tal como ha dicho en reuniones privadas. También que quienes no la voten deberán explicarle a la sociedad los perjuicios para las futuras jubilaciones

El mandatario cuenta a su vez con una encuesta que fue encargada por la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) que señala que la mayoría de la población está a favor de la reforma. Recientemente, la consultora Equipos divulgó en Subrayado un trabajo que da cuenta que el 72% de la población opina que el sistema jubilatorio debe ser reformado. Un 37% de los uruguayos dijo estar de acuerdo con aumentar la edad de jubilación, mientras que un 33% la rechaza y un 24% manifestó que a pesar de estar en desacuerdo la aceptaría.

El Partido Nacional decidió tramitar de forma distinta el tema. Su directorio se pronunciará acerca de la reforma pero los cambios y la “última palabra” recaerá en los legisladores. En este sentido, la bancada prevé reunirse en las próximas semanas con el redactor del proyecto, el abogado Rodolfo Saldain.

Camilo dos Santos

El abogado Rodolfo Saldain es el principal redactor de la reforma

El senador herrerista Gustavo Penadés, que hace unos meses planteó a El Observador que la reforma no podía salir si no era con el voto de oficialismo y oposición, dijo en el programa Desayunos Informales que “si el FA no acompaña, avanzaríamos igual” aunque manifestó que lo mejor era tener el apoyo de todos los partidos políticos. Jorge Gandini, en tanto, entiende que para seguir adelante hay que lograr un acuerdo que vaya más allá de los partidos de la coalición.

Por otra parte, Cabildo Abierto está analizando el proyecto junto a sus técnicos aunque ya anunció que planteará modificaciones. Su líder, el senador Guido Manini Ríos dijo a El Observador que la reforma “debe contar” con el apoyo del FA y que hay que buscar el “más amplio consenso” para avanzar.

El presidente del FA, Fernando Pereira, ordenó a Juan Castillo y Jorge Polgar que encabecen un grupo de trabajo para analizar el contenido aunque la idea de la coalición de izquierda es guardar silencio hasta que el oficialismo se pronuncie.

Pese a esto, el Partido Comunista y el Partido Socialista ya han expresado sus reparos al tiempo que Asamblea Uruguay, Plataforma y Fuerza Renovadora llamaron a un “diálogo abierto y plural de todos los partidos y las organizaciones sociales".

Entrevistado por En Perspectiva, el senador y exvicepresidente Danilo Astori, uno de los líderes dentro de los moderados de la coalición de izquierda, celebró la actitud de Lacalle Pou de “tomar las riendas del asunto” y “ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país” aunque aseguró es imposible que sea solucionada o encarada por un solo partido con un solo punto de vista" al tratarse de una transformación que refiere a "temas muy hondos" y a "perspectivas muy importantes respecto al futuro".