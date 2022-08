FA insiste en que coalición fije una posición sobre reforma de seguridad social

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, criticó que “hasta ahora ningún partido de la coalición” de gobierno se haya manifestado con respecto al anteproyecto de reforma de la seguridad social.

“No he escuchado ninguna noticia que diga cómo van a tratar el proyecto de ley. ¿Por qué los tres partidos más importantes de la coalición, con los que se construyen mayorías parlamentarias, no se han expresado? Porque todavía no tienen una posición de coalición”, apuntó Pereira en conferencia de prensa tras una reunión de la mesa política del partido.

Al respecto, el exsindicalista detalló cómo trabajará la coalición de izquierdas en el análisis del borrador que el presidente Luis Lacalle Pou le entregó. Se conformarán dos grupos de trabajo, indicó Pereira; uno de ellos estará integrado por los representantes del FA en el Comité de Expertos de la Seguridad Social (CESS), mientras que en el otro habrá “25 expertos en la materia”. Este último, más grande que el primero, funcionará “regularmente” con el fin de “darle a la mesa política del FA las herramientas” necesarias y también para “contrastar el proyecto del Poder Ejecutivo con las recomendaciones que hizo la delegación del FA dentro de la CESS”, señaló.

Este trabajo llevará, “como mínimo, un mes”, dijo Pereira.

Finalmente, comentó que se juntarán a dialogar con representantes y autoridades del PIT-CNT, la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y organizaciones empresariales “a los efectos de conocer las opiniones de aquellas organizaciones más representativas en el tema”, ya que las tres opiniones les importan “de la misma manera”, sostuvo el presidente del FA.

En tanto, el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, señaló que durante los dos años de gobierno de Luis Lacalle Pou se produjo “una gran pérdida para unas 800.000 personas en todas las cajas, en jubilaciones y pensiones”.