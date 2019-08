Renovada tensión entre China y Estados Unidos afirmó los precios de la soja

Una combinación de mejora en las primas regionales y un leve repunte en Chicago permitió mejores precios locales por la soja en los últimos días, aunque todavía a niveles que no activan un volumen relevante de negocios.

En ese escenario, el mercado espera con gran expectativa el reporte que el lunes divulgará el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para ver los posibles ajustes en las estimaciones de producción para maíz y soja en ese país.

En la última semana se intensificaron las tensiones entre Beijing y Washington, luego que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara más aranceles sobre importaciones chinas.

Como respuesta, el Ministerio de Comercio chino adelantó que se suspenderían las compras de productos agrícolas estadounidenses. Por ahora, las autoridades chinas indicaron que se cumplirían con los negocios ya pactados de productos estadounidenses.

Juan Samuelle

Esta escalada en la tensión se reflejó en una mejora por la demanda de soja en América del Sur, lo que se trasladó a las primas, esto es la diferencia entre los precios regionales y los futuros de referencia en Chicago.

De esta manera, de valores base acopio en Nueva Palmira con descuentos de US$ 12-US$ 14 por tonelada respecto a Chicago, esa diferencia pasó a no más de US$ 4 por tonelada.

Hay dudas sobre si esta mejora en las primas se puede consolidar, teniendo en cuenta que Chicago avanzó en los últimos días y la estrategia china de no convalidar precios mayores.

A nivel local, los valores pasaron de referencias por debajo de US$ 300 por tonelada a valores base acopio hasta US$ 313-US$ 314 por tonelada en planta, con mejores valores para los negocios directo a puerto.

Se estima que alrededor del 15% de la producción todavía no tiene precio.

Valores sobre US$ 320 por tonelada deberían activar ventas para ir cerrando la posición de la soja disponible.

Este jueves se dio un repunte en los valores de la soja en Chicago, atado a reportes sobre alzas en la temperatura en regiones productoras estadounidense.

El lunes el USDA publicará su reporte de oferta y demanda correspondiente al mes de agosto. El organismo revisó en julio sus estimaciones sobre área publicadas al cierre de junio.

Los sondeos entre analistas muestran que el mercado espera que el USDA recorte levemente su proyección de producción de soja estadounidense que, hasta julio, estaba en 104,64 millones de toneladas contra los 123 millones de toneladas del ciclo anterior.