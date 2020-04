Residenciales: "aduana sanitaria" para médicos y alerta por precariedad

Se había hecho la madrugada de este domingo y los directivos de la Asociación de Residenciales para las Personas Mayores (Aderama) continuaban intercambiando mensajes por Whatsapp. El sábado se conoció del contagio de 31 personas en tres residenciales de ancianos en Montevideo y más allá de que no están entre las empresas socias de Aderama, la inquietud en el sector es generalizada. El debate de la madrugada de los empresarios se centró en si deben darse a conocer o no los nombres de los hogares de ancianos involucrados, quién debería decirlo y la estigmatización que caería sobre esos centros.

El presidente de Aderama, Sabino Montenegro, señaló a El Observador que los residenciales nucleados en esa asociación están siguiendo de forma muy firme los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) en cuánto al personal y a los médicos que ingresan. "Los médicos entran solo en caso de urgencia. Se les hace una aduana sanitaria, con medidas como lavado de manos, cambio de ropas, sobretúnicas, guantes y zapatos", señaló. En Argentina se confirmó que un médico fue el propagador del virus en el caso de un geriátrico, y en Uruguay circula la versión de que se trató de un enfermero. Montenegro señaló que no hay una confirmación al respecto, pero recordó que el personal de salud es de alto riesgo y que se dan casos de contagiados asintomáticos.

En cuánto al personal de los residenciales, destacó que en los centros socios de Aderama se han acondicionado espacios para que los empleados se cambien 100% de vestimenta, y que todos los días esa ropa sea lavada. Inclusive se dan casos, como en el residencial que dirige Montenegro, en los que se ha aislado personal. Por ejemplo en su caso, el cocinero, que antes servía la comida a los internados, ya no tiene contacto con ellos.

Cuando comenzó la pandemia el Ministerio de Salud Pública y el de Desarrollo Social (MSP) elaboraron y distribuyeron un instructivo de higiene y cuidado para los residenciales. El MSP se ocupa de fiscalizar lo sanitario y el Mides que los permisos estén en regla. El Mides, en acuerdo con la Cruz Roja, provee a los hogares de ancianos más carenciados con insumos de higiene y alimentos.

Pero la Asociación de Residenciales nuclea solo a 100 de los 1.200 centros que existen en Uruguay. En Montevideo y Canelones llega a representar casi el 20% porque hay algo más de 500 hogares de ancianos. Estas casas cobran habitualmente entre $ 32.000 y $ 100.000 por mes, pero hay lugares en los que la tarifa mensual ronda los $ 13.000. Montenegro es consciente de que muchos de los residenciales que no pertenecen a su asociación cuentan con pocos recursos para encarar los protocolos de higiene, y hasta la alimentación adecuada de los internados, a lo que se suma la precariedad de las instalaciones. "La mayoría hacen lo que pueden con los pocos recursos que tienen", comentó el presidente de Aderama, que recalcó que la escasez no quiere decir que necesariamente exista maltrato físico o emocional. Subrayó que en las casas para ancianos más precarias hay un alto componente social, ya que son personas que de no estar allí terminarían en la calle.

El empresario opinó que en Uruguay no existe un plan para residenciales de pocos recursos y puso como ejemplo el caso de España, en donde el gobierno paga un subsidio para mejorar las condiciones de los ancianos.

Montenegro también puso sobre la mesa que el envío a seguro de paro y despido de numerosos trabajadores, ha provocado que muchos no puedan seguir pagando la cuota mensual de familiares internados en residenciales. Por esto es que se han registrado casos en los que retiran a sus familiares y se los llevan a vivir con ellos.

El presidente de Aderama reivindicó la labor del personal de los residenciales - a los que considera "héroes, unos fenómenos que trabajan en silencio todos los días"-. La recomendación para los hogares de ancianos en caso de un contagio por coronavirus -lo que para Montenegro es "altamente" probable-, es que se actúe "siempre con transparencia y verdad". Subrayó que se debe aislar los casos e informar en forma inmediata a los famliares directos.

En las últimas semanas, Aderama ha comenzado a recibir llamadas de dueños de residenciales interesados en conocer los beneficios de formar parte de la asociación. Está atendiendo esas consultas a través de hola@integraresidenciales.com.uy y el 094 330 198