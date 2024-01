Revivieron declaraciones de Marcel Keoroglian sobre las murgas "que hacen los mandados" y estalló la polémica

A medidados de diciembre de 2023, el humorista y murguista Marcel Keoroglian pasó por el programa Punto de encuentro de Radio Universal, y habló sobre los conjuntos de Carnaval que evitan criticar al Frente Amplio.

Las declaraciones pasaron inadvertidas en aquel momento, pero ahora, ante el inicio del Concurso oficial de 2024, comenzaron a circular en las redes sociales y desataron un debate sobre los vínculos entre las murgas y el partido político.

Keoroglian, que este año no participará del concurso, dijo en aquel momento: "no me gustan las murgas que hacen todos los mandados", y cuestionó a los grupos que evitan criticar o que hacen "buena letra con todos los colectivos" para tener un mejor puntaje de parte del jurado del concurso, que opera en la esfera de la Intendencia de Montevideo, a cargo del Frente Amplio.

"No me gusta la murga que hace campaña, no me gusta la murga que hace todos los mandados para que el puntaje del jurado, que lo pone la intendencia, sea bueno", afirmó el carnavalero, que agregó que al momento de trabajar como libretista para los conjuntos que lo convocan, "soy letrista de murga antes que votante de nadie, ese es mi sello".

"Estuve en murgas que me cambiaron letras sin que yo me diera cuenta para no criticar al Frente Amplio, eso es lo que hoy me separa del Carnaval", aseguró Keoroglian.