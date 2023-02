Ricardo Zielinski y el cierre ante Liverpool: "Se nos complicó, evidentemente en Nacional se sufre"

El entrenador de Nacional Ricardo Zielinski valoró positivamente el triunfo de Nacional ante Liverpool por la primera fecha del Torneo Apertura tomándose revancha de la final perdida el domingo pasado por la Supercopa Uruguaya.

"Necesitábamos ganar porque tenemos que rendir más. Hicimos un partido correcto, terminamos sufriendo innecesariamente porque lo pudimos haber resuelto en alguno de los contragolpes que tuvimos", dijo a VTV al final del partido.

Luego, en conferencia de prensa, ahondó en ese concepto en la primera pregunta que le hicieron para concluir diciendo: "Fuimos superiores, pudimos haber resuelto el partido antes, en los últimos momentos después se nos complicó, evidentemente en Nacional se sufre".

"Trabajamos toda la pretemporada para buscar medianamente alternativas, conocer bien a los jugadores, buscamos por banda generar circuitos de juego. En el primer tiempo creo que lo logramos, fuimos un justo ganador, hicimos un partido correcto y en líneas generales funcionó bien el equipo", dijo en la nota televisiva.

"Los partidos de pretemporada son muy relativos, sirvieron para una preparación. En este partido y el anterior fuimos mejores que Liverpool, en partidos medianamente difíciles. Buscamos afianzar una idea y encontrar un equipo y tratar de ser protagonistas y jugar de la misma forma en cualquier lado. Estamos en los primeros pasos", manifestó.

"El partido anterior sabíamos cómo iban a jugar y hoy también. Seguramente ellos pensarán lo mismo de nosotros, hay mucha información. No creo que haya sorpresas. Aprovechamos los espacios que el otro día no pudimos, estábamos apurados en los últimos metros. Necesitábamos que ese partido nos dejara una enseñanza, si no hubiéramos dado un paso para atrás, era la idea, trabajar los costados, por momentos lo logramos, por momentos tenemos que mejorar", agregó el DT argentino.

"Tenemos buen juego aéreo, es un elemento que nos dio goles en la pretemporada. Son cuestiones de atención, tenemos que tener una presencia enorme en un área y en la otra", respondió al ser consultado si le preocupaban las jugadas a balón parado en faz defensiva.

"Estamos en un proceso, no tenemos mucho tiempo, tenemos que tener mejorar inmediatamente, sumaremos partido a partido y que cada partido sea igual que el anterior", dijo.

En la conferencia de prensa le preguntaron si le preocupaba el "bajo" nivel de Sergio Rochet y Gastón Pereiro a lo que contestó: "No creo que Rochet y Pereiro estén debajo de su nivel, los procesos de arranque son complicados, los dos jugaron bien".

"Lo que más me gustó en general fue la actitud que tuvo el equipo, es la que corresponde a un equipo importante. Hay que mejorar todo porque recién arrancamos, tenemos que seguir trabajando en la semana para jugar mejor que hoy", agregó.

"Las tarjetas siempre me preocupan, entramos con 11 y tenemos que tratar de salir con 11, es primordial eso", analizó sobre la roja de Marcos Montiel y todas las amarillas que acumularon sus dirigidos.