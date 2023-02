Zielinski dijo que Nacional fue "superior" a Liverpool y que el plantel está "cerrado"

El entrenador de Nacional, el argentino Ricardo Zielinski, habló este jueves en conferencia de prensa en el Gran Parque Central, en la previa al comienzo del Torneo Apertura donde enfrentará en ese escenario a Liverpool, desde la hora 21.00.

"Son días muy tristes para la gente de Nacional, desde el cuerpo técnico y del plantel damos nuestras condolencias", comenzó diciendo el DT sobre el fallecimiento del directivo Alejandro Orellano.

Sobre la final perdida el domingo, ante Liverpool por la Supercopa Uruguaya, Zielinski admitió sentir "decepción" y afirmó: "Teníamos mucha ilusión de ganar. Los resultados no se discuten, los merecimientos en el fútbol a veces no van por el lugar donde deberían ir. En un partido que no fue de lo mejor, de los dos equipos fuimos el mejor, pero los resultados no se discuten así que decepción, siempre que no se te da el resultado que esperás evidentemente tenés una decepción".

Leonardo Carreño

"Me da la impresión que en el primer tiempo el gol fue un accidente. No nos llegaron en el primer ni en el segundo tiempo, salvo una última pelota, en un tiro de larga distancia. La problemática fue que con los jugadores que teníamos en cancha teníamos que haber generado más situaciones, nos repetimos mucho por el medio, virtud de Liverpool que se supo defender muy bien y han ganado justamente", agregó.

"Tenemos la posibilidad de haber cambiado la localía, los conocemos y va a ser otro partido. Ya nos conocemos bastante con Liverpool, va a ser muy parecido al que jugamos, vamos a tener las mismas intenciones de buscar el arco contrario", expresó sobre la revancha que tendrá contra el negriazul este domingo.

Leonardo Carreño

"Estamos en un proceso en el que salimos de pretemporada, estamos tratando de mejorar, por momento lo logramos, por momentos no. Se nos fueron cinco jugadores titulares, estamos tratando de reorganizar al equipo, con una pretemporada y muchos partidos encima. Tenemos que lograr una regularidad diferente, estamos en ese camino, el otro día dimos un pasito atrás, pero en líneas generales, si bien no tuvimos claridad en los últimos metros, intentamos generar muchas situaciones, pero merecimos un poquito más".Al ser consultado sobre si espera algún refuerzo antes del período de pases que vence este viernes, Zielinski respondió: "Me parece que está cerrado, tenemos todos los puestos medianamente cubiertos, también tenemos que dejarle a los juveniles un espacio. A no ser que venga algo que no estaba en los planes de nosotros, está cerrado".

"Estamos buscando el mejor equipo, todavía nos cuesta porque hay jugadores que no están del todo bien y estamos en esa búsqueda, veremos quiénes llegan mejor al partido para ver qué equipo presentamos. Tenemos una base de equipo que queremos imponer, veremos mañana cómo están algunos jugadores y los que consideremos que están en mejor estado van a tener más chances de ser de la partida", adelantó.

Leonardo Carreño

"En líneas generales el equipo viene bien, acumula una mejora física que es a lo que apuntábamos, tenemos casi un 80% del equipo resuelto, hay competencia en algunos lugares y veremos quién termina jugando", agregó.

Consultado si siente presión en este arranque de temporada, replicó: "Recién arranca el campeonato, debido a la preparación que vino permanentemente apurada, hoy llegamos medianamente con un clima que es lógico que sea así, pero no, el otro día fuimos superiores a Liverpool, tenemos que aprovechar las situaciones que tengamos, el otro día tuvimos varias y no las pudimos aprovechar".

"Tenemos que buscar regularidad dentro de un partido, estamos por el buen camino, tenemos los tiempos necesarios para mejorar. El objetivo es pelear el Campeonato y hacer una muy buena Copa Libertadores", manifestó.