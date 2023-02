◉ Nacional vs Liverpool EN VIVO: tricolores y negriazules tienen a los equipos confirmados

Hora 20.11, Liverpool con dos cambios

Jorge Bava confirmó la integración del equipo de Liverpool con dos cambios con respecto al equipo que le ganó a Nacional por la Supercopa Uruguaya.

El mismo formará con Sebastián Lentinelly, Federico Pereira, Ignacio Rodríguez, Gonzalo Pérez, Miguel Samudio; Matías Silva, Martín Barrios, Gonzalo Nápoli; Alan Medina, Maicol Cabrera y Rodrigo Rivero.

Pereira, que estaba suspendido para la Supercopa, toma el lugar de Gastón Martinera, quien fue el mejor de la cancha en la Supercopa. El lateral se lesionó entre semana.

En el medio, quedó suspendido por expulsión el pasado domingo Lucas Lemos y su lugar lo tomará el debutante Martín Barrios, volante ex Racing y Albion con pasado en la selección uruguaya sub 20.

En el banco quedaron Sebastián Britos, Kevin Amaro, Juan Izquierdo, Gervasio Olivera, Yordi López, Matías Zunino, Marcelo Meli, Renzo Machado, Leandro Otormín y Hanuel Soria.

No entró en la convocatoria el ex Peñarol Ruben Bentancourt pero sí el argentino ex Boca Juniors Meli.