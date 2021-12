Richard Read: Mujica hizo "demagogia barata" y con él empezó la lumpenización de la sociedad

Richard Read dice estar convencido de que existe una “diáspora política” integrada, sobre todo, por “desencantados” con el Frente Amplio. Los que después del tercer gobierno dijeron basta. En este grupo también están ,afirma, “los que dejó Talvi”, o los que se sienten así luego de la muerte de Jorge Larrañaga. Además, Read cuestionó al expresidente José Mujica, a quien señaló como el responsable de que en Uruguay empiece un proceso de lumpenización, y también arremetió con la exministra de Eduación, María Julia Muñoz, a quien tildó de "mentirosa de campaña".

Estas afirmaciones son parte de lo que el histórico dirigente sindical hace en “Richard Read. Espalda con espalda”, escrito por el periodista Leonardo Haberkorn y publicado esta semana por Editorial Sudamericana.

En el libro, Read dice tener ganas de ser “parte de un pelotón” que “apunte a ser malla oro". "Pero una malla oro que busque la utopía de una sociedad de laburo, de valores, que recoja a todos los que quedaron por el camino pero que no se olvide que todos tenemos derechos y obligaciones”.

“A mí me gustaría ser parte de un equipo que haga que ese ciudadano común, que comparte la idea de una sociedad mejor, se vuelva a entusiasmar con la política”, cuenta. Y con una propuesta de izquierda, “aggiornada al siglo XXI”, que tome referentes uruguayos. “La ley de ocho horas nació con un gobierno batllista, no nació en Moscú. Y que las mujeres pudieran votar no nació en La Habana”, afirma.

El nombre de Read, que dice ubicarse "en la Olímpica y recostado a la izquierda, muy lejos de la Ámsterdam y la Colombes”, estuvo en especulaciones para ser candidato a intendente por el Frente Amplio en 2014 en Montevideo. En 2019 se dijo que se sumaría a un proyecto fuera de la coalición de izquierdas.

Sobre su mesa, dice tener encuestas que indican un nivel de popularidad “que muchos políticos envidiarían”. Pero ahora dice no tener claro qué rol podría tener en ese pelotón del que habla. “Todos los días es un desfile de gente que viene por el club pidiendo lo mismo”, expresa. “Y, Richard, ¿para cuándo”?".

El libro repasa casi 40 años de vida sindical, política y personal de un dirigente que, prácticamente en todo ese tiempo estuvo en los primeros planos de la agenda pública. Desde el histórico 1 de mayo de 1983, cuando fue orador en el primer acto público masivo realizado en dictadura.

Un año después, según se relata, un acto de similares características le generó el primer gran encontronazo con el Partido Comunista, que comenzó a generar su “leyenda” en el mundo sindical.

Archivo

El libro fue editado esta semana

No sería el único. En la obra aparecen detalles de un hecho poco recordado: el enfrentamiento entre comunistas y no comunistas en el Congreso del PIT-CNT de noviembre de 1985. Un suceso en el que Read jugó un papel clave y que estuvo a punto de quebrar al movimiento sindical.

También la histórica huelga de 1986 en la Asociación Española y en la que Read tuvo una de sus grandes derrotas como dirigente de la central, a manos del PCU. Allí, según su testimonio, aparece el primer vestigio del "pacto Co-Co", entre los comunistas y el gobierno de Julio María Sanguinetti.

El enfrentamiento con el partido le valió, entre otras cosas, ser acusado de “espía de la CIA” aunque también, se supo después, su sindicato fue víctima de espionaje, desarrollado por un infiltrado de la inteligencia militar en plena democracia.

El libro de Haberkorn repasa el viraje de Read, siempre radical en su lenguaje y en sus planteos, hacia posiciones políticas y sindicales más “moderadas”, aunque él afirma que no cambió en nada su radicalidad. “No conozco sindicatos con fábricas clausuradas”, ha sido una de sus máximas preferidas.

Con un creciente poder en la Federación de la Bebida, aunado a las históricas conquistas salariales que logró para sus afiliados, su relación con la patronal tuvo un significativo cambio. Al punto que, algunos, comenzaron a señalarlo como un “gerente general” de la empresa.

También relata un período particular de la vida del dirigente, cuando decidió bajar su actividad política y sindical y dedicarse a emprendimientos privados. Una decisión que la valió serios reproches de sus propios compañeros. “Me fue muy bien”, admite. “Dejé porque ya tenía un respaldo económico”.

La lumpenización y la demagogia barata

El retorno a los primeros planos vino casi de la mano con el triunfo del Frente Amplio. Un gobierno que fue “maravilloso” y que lo “enamoró”. Los que le siguieron, dice, fueron otra cosa.

Al contrario que la mayoría de los principales dirigentes sindicales, en 2009 apoyó a Danilo Astori en las primarias del Frente Amplio. Lo hizo bajo el argumento de que no quería que ganara “cualquier Frente” acusando a José Mujica, finalmente triunfador, de practicar una “demagogia barata”.

En el libro, Read se muestra muy crítico con los resultados de los planes implementados por el Ministerio de Desarrollo Social. “Durante 13 años se dio sin pedir nada a cambio”, lamentó. “Hay gente que está como un pájaro en el nido: con el pico abierto pa’ arriba”.

La pérdida de los hábitos de trabajo en gran parte de la sociedad uruguaya ha sido una de las preocupaciones centrales del dirigente, desde el famoso discurso del 1 de mayo de 2013, en el que rechazó la presencia de “vagos, atorrantes y lúmpenes” en los sindicatos.

Read insiste en que la “lumpenización” de la sociedad no se produjo por casualidad. "Creo que había una necesidad de tener una reserva, un ejército de lúmpenes y de ignorantes para ser usado", afirmó. Read admite que se preguntó si eso fue casual.

"En política no hay casualidades", se responde. "Yo creo que todo esto comenzó con el Pepe, en 2010. Yo se lo dije a él. Y el me dijo: 'yo soy inimputable"'.

Entre otros aspectos políticos, el dirigente critica especialmente lo sucedido en Ancap. También el gasto en el Antel Arena. “Me da bronca porque es una plata mal gastada”, afirma. “Es el lujo del pobre. A pocas cuadras, seguís teniendo barrios sin vereda, sin saneamiento”.

Read se queja de que no hubo “sanción social” para los responsables. Pese a su desilusión, en 2019 optó por seguir apoyando en las urnas al Frente Amplio. “Voté al viejo ómnibus, no a sus conductores. No voté contento”, admitió.

Un capítulo aparte merecen sus críticas a la gestión del Frente Amplio en la enseñanza. “La educación está en la lona, pero no es culpa de este gobierno blanco”, sostuvo. “Está en la lona porque en 2014 el Frente prometió la reforma educativa y la señora (María Julia) Muñoz no solo no la hizo, sino que echó a los dos que tenía para que la hicieran”. Read describe directamente a la exministra como una “mentirosa de campaña”.

Una comida por mes

Sus buenas relaciones con la “derecha” son una de las cosas que le critican sus detractores. Desde 2013, según señala el libro, Read participa en una serie de comidas con economistas, políticos y empresarios.

Todo surgió a iniciativa del periodista Nelson Fernández, con figuras de distinto signo político. Ignacio Zuasnabar, Gabriel Oddone y Martín Guerra estuvieron entre los primeros convocados.

Instancias que pasaron, entre otros, el hoy presidente Luis Lacalle Pou. También los exmandatarios Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera. También figuras como Daniel Martínez, Yamandú Orsi, Pablo Mieres, Esteban Valenti y Pedro Bordaberry.

“El grupo ha perdurado. Se hace una comida por mes y el anfitrión va rotando” explica Read.

Con Lacalle Pou han sido tres comidas hasta ahora. Todas antes que asumiera el gobierno. Algo que le sirvió a Read, dice, para cambiar sus impresiones sobre el hoy presidente. “Ha pegado un salto en capacidad”, afirmó.

Crimen impune

El libro da detalles asimismo de un hecho trágico marcó la vida de Read en 1986. A fines de marzo fue hallada muerta su pareja, María Inés Pato.

La mujer, con la que no convivía, fue encontrada sin vida en su apartamento, en lo que la prensa del momento bautizó como "el crimen de la bañera" y que Read, por largos años, fue vinculado desde distintos sectores. Un crimen que permanece impune.