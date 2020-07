Robo de dinero por criptomonedas, una modalidad en crecimiento y que el coronavirus impulsó

Las criptomonedas se utilizan como sistema de pago y mercancía a través de internet y bajo un sistema criptográfico. Es decir, es muy difícil rastrear cómo se puede hacer una transferencia. Y son muy elegidas por ser rápido y descentralizado.

En Uruguay, la compraventa de estas monedas son actividades no reguladas por el Banco Central, por lo que luego de hacer una transferencia no deseada no hay nadie al que se le pueda reclamar.

Si bien muchos destacan su potencial y sus bondades, es una herramienta muy elegida por quienes cometen delitos en internet. "Es la moneda de los ciberdelincuentes", según resumió Avi Kasztan, un uruguayo creador de Sixigill, una compañía de seguridad informática especializada en perseguir delincuentes en la llamada internet profunda, donde se mueven cifras millonarias de criptomonedas.

"No es fácil rastrearlos. Se tratan de seguir las billeteras electrónicas. Es un trabajo muy difícil. Hay algoritmos para lograrlo", explicó a Cromo.

Este año aumentó un 400% el uso de bitcoins en diferentes delitos, según cifras de la empresa de Kasztan, que suele colaborar con la justicia y agencias de inteligencia de algunos países para desbaratar grupos criminales. "Este aumento se le puede atribuir al coronavirus", explicó.

Este miércoles, cuentas de Twitter de personalidades como Barack Obama, Bill Gates y algunas corporativas como la de Apple y Uber fueron hackeadas. En un mensaje, los delincuentes pedían que se depositara una cifra de dinero bajo la promesa "de devolverles el doble" en el futuro. Los mensajes incluían un link donde los usuarios podían hacer transferencias. Se hicieron más de 300 transacciones, que superaron los US$ 100 mil.

"El problema es que al momento que vos le giraste, no es recuperable. No hay un Banco Central al que le puedas reclamar. Esa plata fue a parar a una billetera electrónica y la giraste para otro lado", indicó Ricardo de la Fuente, director de Datasec, una empresa uruguaya que brinda soluciones de seguridad informática.

Esta es una de las formas de generar un ataque. Hay otras también muy frecuentes. Una de las más comunes es lo que en la jerga informática llaman ransomware: un atacante logra secuestrar información de una persona o empresa y, para liberarla, piden un rescate. Ese rescate exigen hacerlo a través de criptomonedas.

Kasztan da un ejemplo: "Cuando te infectan tu sistema y te dicen que tienen todas tus contraseñas, tienen información privada tuya y van a divulgarlas. Te amenazan en que pueden decir un montón de cosas y algunas pueden ser ciertas, a menos que pagues a través de bitcoins. Eso lo vemos mucho".

La recomendación que hacen los analistas es nunca pagar. "Es un acto terrorista (en internet)", comentó.

De la Fuente dijo que en Uruguay existen ataques localizados utilizando bitcoins. En el mismo sentido se expresó Alejandro Draper, experto en seguridad informática de Isbel: "No hay que irse a Estados Unidos para ver que esto sucede. Esto pasa acá. A mí me han llamado empresas diciendo que le han secuestrado información y que el delincuente les pide 10 mil o 20 mil dólares. Eso piden pagarlo a través de criptomonedas", comentó. A veces sucede que devuelven la totalidad de los archivos, devuelven algunas partes de la información y otras veces exigen que les des más dinero para que liberen más datos.

Un ejemplo local

Uno de ellos fue divulgado en abril por el diario El País. Se trataba de un sitio web promociona publicaciones con información falsa que simula ser la web de un medio de prensa oficial.

La organización busca engañar intentando aprovechar la viralización de algunas noticias falsas. Cuando el usuario cliquea en una de ellas se encuentra con una nota que dice que un personaje conocido invirtió en un bitcoin y ganó mucho dinero. Entonces, invita a la persona a hacer lo mismo e invertir en esta misma modalidad. Según indicó El País, se han utilizado personajes como el expresidente José Mujica y el exintendente y excandidato presidencial Daniel Martínez. Entonces, el menú le va indicando cómo hacer esa transferencia a través de su cuenta bancaria y, de esa forma, robarle dinero.