Rossi insistió en nueva terminal fluvial de pasajeros, tras el “no” del FA al proyecto de Buquebus

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, volvió a insistir esta mañana en la necesidad de instalar una nueva terminal fluvial de pasajeros en el departamento de Montevideo, luego de que a principios de octubre la Mesa Política del Frente Amplio decidiera cerrarle la puerta al proyecto de Buquebus pese a que ya tenía media sanción del Senado.

Durante un desayuno de trabajo de Somos Uruguay, Rossi manifestó que no renunciaba a “una nueva y mejor terminal de pasajeros en Montevideo, que le sirve a la actividad portuaria y al turismo”.

El jerarca señaló que el gobierno está manejando “varias alternativas” pero no tiene una propuesta concreta, la cual puede surgir de Buquebus o de otras empresas privadas. “Es un actor que desde luego tiene intereses, porque hoy por hoy es la empresa de ferry que trae los pasajeros de Buenos Aires. El puerto donde está hoy la terminal genera interferencias con el funcionamiento del puerto de carga y tenemos que buscar opciones”, señaló.

Rossi se refirió a la discusión dentro del Frente Amplio, y dijo que su fuerza política rechazó únicamente el proyecto de Buquebus, que consistía en la enajenación de predios del Dique Mauá para instalar allí la terminal fluvio-marítima. “No creo que la resolución se refiera a no hacer una nueva terminal. La resolución se refirió a un asunto en concreto. Yo no me dejo desalentar y esperemos que los empresarios tampoco”.

En su momento, si bien el Frente Amplio no pidió archivar la iniciativa de Buquebus, integrantes de la fuerza política dieron por sentado que la decisión del organismo implicaba que el proyecto naufragara en la cámara de Diputados.

El ministro fue uno de los principales impulsores del proyecto de la empresa de Juan Carlos López Mena, pero había dado por "cerrado" el tema luego del pronunciamiento del Frente Amplio. Entre los argumentos que expresó durante la discusión, Rossi destacó que el proyecto significaría una inversión grande, generaría puestos de trabajo y levantaría una zona de la rambla que se ha degrado.