Ruglio dijo que Arias se queda y que la chance de Hernán Rivero sigue abierta

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio se mostró muy conforme con el plantel que el club está armando de cara al Torneo Clausura que comenzará el viernes 29 de julio pero dijo que se sigue a la búsqueda de dos centrodelanteros y de un lateral izquierdo para terminar de cerrar el plantel.

"Estamos terminando el período de pases, buscando uno o dos centrodelanteros, y también viendo la posibilidad de un lateral izquierdo. Con eso tendremos todas las líneas cubiertas como nos habíamos propuesto al inicio del período de pases. Queríamos reforzar el lateral derecho con un jugador de características diferentes y trajimos al pibe (Pedro) Milans que tiene dos años en Primera, reforzamos la mitad de la cancha con (Nicolás) Milesi y (Sebastián) Cristóforo y también más volumen de juego de mitad de cancha en adelante", expresó Ruglio en 100% Deporte que se emite por Sport 890.

Además, Peñarol contrató a Brian Lozano, Kevin Méndez y Billy Arce.

"Nos queda terminar de concretar quién va a ser el 9 o los 9 que acompañen a (Ruben) Bentancourt y (Lucas) Viatri, para cerrarlo 10 días antes del inicio del Clausura que era lo que Mauricio quería. Hoy llegó Billy Arce temprano, se instala de tarde, va a Los Aromos y el jueves arranca a entrenar", afirmó Ruglio.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio trabaja para cerrar el plantel

"Con Lozano, Milesi, Arce y Méndez, con todo lo que trajimos, con el pie de Cristóforo, el equipo va a crear más posibilidades de gol y llegar al gol de formas diferentes, hasta con Rak que tiene juego aéreo y pelota quieta. Nos faltaba gol de cabeza. Entre hoy y mañana buscamos cerrarlos", expresó sobre los centrodelanteros.

"No tenemos margen de maniobra en el Clausura y lo tenemos que ganar de punta a punta", admitió.

Sobre Billy Arce dijo: "Es un jugador de características desnivelantes, uno contra uno, desborde y llega al gol, tiene juventud y tuvo episodios de indisciplina por cosas menores. Le costó madurar, perdió una venta a Inglaterra, pero jugó en los cuatro grandes de Ecuador, lo vimos con un potencial gigantesco. Leo Ramos lo llevó a Barcelona, (Carlos) Paco Rodríguez nos dijo que su cabeza cambió muchísimo. Lo encontramos muy bien en muchas charlas. Nos quedamos con una parte de su ficha, para poder venderlo y poder sacar algo de él. Si tuviera su carrera fantástica con las condiciones que tiene estaba en Inglaterra y no en Uruguay. Son el tipo de apuestas que hay que hacer".

"El equipo armado entre hoy y mañana, el lunes vamos a hacer un asado como de cambio de aire entre todos, para encerrarnos puertas adentro y hacernos fuerte en la adversidad, como nos gusta a los hinchas de Peñarol", agregó.

Ruglio informó que Ramón Arias seguirá en el club pese a haber recibido una importante oferta de Giresunspor de Turquía: "Nos dijo anteayer (lunes) que se quedaba, tenemos los cuatro zagueros, se queda a pelear este campeonato. También está cerca de quedar pronto Valentín Rodríguez y buscamos un par de opciones en el lateral izquierdo que le den un salto de calidad a la zona, sino el puesto está cubierto con lo que tenemos", expresó. En esa zona el titular es Juan Manuel Ramos, el suplente Jairo O'Neil y la tercera alternativa Facundo Bonifazi. Rodríguez podrá comenzar a hacer fútbol en las primeras fechas del Clausura.

Foto: Leonardo Carreño.

Ramón Arias se queda

Sobre la posibilidad de que siga Pablo Ceppelini, Ruglio afirmó: "Vamos a hablar esta semana con Carlos Villalba que me pidió unos días, ahí nos van a avisar qué quiere Cruz Azul con él. Tiene contrato hasta final de julio". El jugador llegó a préstamo y lo extendió en dos oportunidades. Su contrato con Cruz Azul vence el 31 de diciembre.

Ruglio contó que Lozano pidió para entrenar el mismo día que llegó a Uruguay y firmó contrato, a pesar de que su vuelo tuvo un devío a Buenos Aires y se hizo más largo de lo previsto: "Necesitaba volver a su país, en Santos Laguna estaban realmente preocupados por él pese a sus buenos rendimientos en la cancha. Era el salario más caro del club, Peñarol hizo un esfuerzo grande porque Santos no le iba a completar el sueldo y Brian resignó parte de su salario. Si juega lo que puede, en junio del año que viene va a poder meter otro gran pase y Santos va a recuperar lo que invirtió. Lo encontré feliz de estar en su país con su gente y el sueño cumplido de estar en Peñarol. Tuvo un viaje muy largo, cuando llegó se fue a firmar y quiso entrenar a las 3 de la tarde, y le dijeron que no era conveniente, pero pidió para ir a ver igual el entrenamiento y miró la práctica tomando mate con el Indio Olivera. Después fue el último en irse a la casa. Nos pasó lo mismo con Cristóforo y Rak".

Todos los refuerzos que llegaron puede generar que más de un juvenil de la casa salga cedido a préstamo. Ya se rescindieron los contratos de Alejo Cruz y Kevin Lewis y Ruglio dijo que se hizo lo propio con Matías De los Santos: "(Juan Manuel) Olivera y (Damián) Macaluso están armando el equipo para jugar la Intercontinental sub 20 (sábado 21 de agosto contra Benfica en el Estadio Centenario). Es muy difícil retener a gurises por cuatro o cinco meses sin jugar. Entonces a veces es mejor dejarlos salir, que sumen minutos, que se muestren. Todavía no sabemos si (Brian) Mansilla, (Máximo) Alonso o (Nicolás) Rossi, (Agustín Álvarez) Wallace o Cachete (Rodrigo Saravia) se van, y a veces sirve que salgan y jueguen. Sobre Máximo no hay nada concreto. Larriera pidió que se quedaran Mansilla y Rossi, que les tiene a mucha fe para adelante. No los podemos hacer quedarse solo por un partido (Benfica) y después dejarlos cuatro o cinco meses sin jugar".

Leonardo Carreño

Matías De los Santos se va de Peñarol, según Ruglio

"De 37 contratos que salieron y 27 que llegaron, antes teníamos planteles mucho más superpoblados, y todavía nos falta balancear bien todos los puestos. Por eso la salida de Matías De los Santos, Lewis y Alejo, es peor que no tengan minutos y estén muchas veces enojados porque en forma lógica quieren su oportunidad", agregó.

"Tenemos cupo de extranjeros disponible, tenemos cuatro y podemos traer dos más. Después juegan solo tres en cancha y ahí va a ser Mauricio (Larriera) el que decida".

Ruglio afirmó que habló con Diego Costa, Edinson Cavani, Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao García para que vengan a jugar a Uruguay. "No lo toman como opción venir al mercado uruguayo, no es una cuestión de poner plata, hemos hecho ofertas que son una fortuna para el Uruguay, agradecen, pero te dicen que no es el momento de venir a Uruguay".

"Hernán Rivero es una opción que sigue abierta, está evaluando una oferta de Arabia Saudita. El jueves nos contesta. Tuvo mucha movilidad, gol y presencia en el área", dijo sobre el santafecino que quedó libre de Wanderers el 30 de junio. En el bohemio disputó 69 partidos y marcó 19 goles. Es una referencia de área con buen juego aéreo que trabaja mucho por el equipo.

Leonardo Carreño

Rivero contra Nacional en la final del Intermedio 2020

"Durante diez años me preguntaban: ¿Quién va poner la plata? ¿Cómo vas a sostener a Peñarol? Hoy Peñarol está al día, lo agarré casi con US$ 17 millones de deuda y lo bajamos a US$ 11 millones. Tenemos el dinero para las cinco primeras canchas de la Ciudad Deportiva, que en breve arranca, ya arrancaron las obras en Las Acacias para tener una cancha de césped sintético que nunca tuvimos y que tantos problemas nos genera, se empieza a construir la casita de juveniles en el Campeón del Siglo. Se terminaron de pagar cuatro de los últimos cinco cuerpos técnicos y deudas con jugadores, se están eliminando todos los fideicomisos del club, llevamos un Campeonato Uruguayo jugado y uno ganado", concluyó Ruglio.