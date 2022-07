Otro problema para Peñarol: un club de Turquía se quiere llevar a Ramón Arias

El zaguero de Peñarol Ramón Arias recibió una oferta para emigrar a Giresunspor de Turquía y el aurinegro puede perder a otra pieza importante cuando la dirigencia está en pleno rearmado del plantel para encarar el Torneo Clausura.

Arias, de 29 años, llegó a Peñarol el 24 de diciembre de 2021 y firmó un año de contrato pero tiene una cláusula de salida al exterior.

Si se va, se puede reiterar la situación de 2018 cuando a mitad de temporada, Arias emigró a Al Ettifaq de Arabia Saudita porque el club no quiso desembolsar US$ 300 mil por el 20% de la ficha y luego hizo esa misma inversión por Gonzalo Freitas, por el que abonó US$ 450 mil por el 60% de la ficha a Liverpool. El vínculo del volante terminó el 30 de junio de 2021 y en Peñarol solo disputó 17 partidos y entre medio fue cedido a Evertos y Deportes Antofagasta.

Diego Battiste

Arias rindió siempre en los clásicos

Arias jugó 21 partidos en lo que va de la temporada en Peñarol y en todos fue titular. Se lesionó ante Albion, Danubio, Rentistas, Plaza Colonia y Liverpool por diversas lesiones musculares. Fue figura en los tres clásicos que jugó en el año, los dos de verano (en uno metió una pelota en el palo, en el otro hizo un gol) y en el del Torneo Apertura. En el arranque del año fue la mejor figura del equipo aunque en los últimos meses su rendimiento decayó, como el del colectivo.

Contra Fénix faltó el domingo pasado por una intervención que sufrió en una de sus narinas, producto de un codazo en el partido ante Liverpool donde salió por una distensión muscular.

Giresunspor terminó 16º en la Superliga de Turquía 2021-2022 donde se salvó por nueve puntos de ocupar una de las últimas cuatro plazas que determinaron los descensos.

Las alternativas

Peñarol tenía acordado desde la semana pasada la llegada de Yonatthan Rak a préstamo desde Tijuana. En las últimas horas surgieron algunas complicaciones pero este martes se están destrabando para que el futbolista termine de concretar su arribo a préstamo.

Hernán Menosse está jugando en buen nivel y será el referente de la zaga.

Con la partida de Edgar Elizalde a Independiente, Agustín Da Silveira quedó como la primera alternativa en la retaguardia.

Los también juveniles Matías González y Pablo López también son cartas de alternativa.

Yeferson Quintana en Peñarol

Además, la dirigencia y la dirección deportiva evalúa el retorno desde España de Yeferson Quintana, quien terminó su préstamo a Racing de Ferrol, y es todavía jugador del club.