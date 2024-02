Ruglio le respondió a Marcelo Broli sobre sus dichos en contra de Peñarol: "Él sabe que no es verdad lo que dijo"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló este viernes luego de lo que fue la presentación del nuevo director deportivo de la institución carbonera, Agustín Alayes. en una conferencia de prensa improvisada en el Estadio Campeón del Siglo.

Ruglio se refirió a distintos temas, entre otros, habló de lo que piensa de las protestas de Nacional por lo que los tricolores entienden que hubo malos arbitrajes en los dos clásicos de verano que terminaron el primero igualado (y con triunfo de los albos en definición por penales) y el segundo, con una victoria de los dirigidos por el Chino Recoba.

También habló de lo que dijo Marcelo Broli en la mañana de este viernes, acerca de que quedó dolido con la decisión de Peñarol de no contratarlo como técnico, ya que se politizó el tema. "Me utilizaron y embarraron la cancha", indicó el DT.

Broli había dicho que "es un tema bastante complicado desde lo emocional, familiar, porque había mucha expectativa para nosotros. Fue un golpe duro"..

Y añadió: "Me sentí muy utilizado políticamente, me dolió muchísimo, me costó digerirla, no hablé antes porque estaba muy sentido y porque Peñarol estaba definiendo un campeonato, era perjudicar al club".

Respecto a los detalles, explicó: "Lo único que puedo decir es que (Ignacio) Ruglio ganó la elección el sábado por la noche, se reunió conmigo el lunes de mañana, y en 24 horas Peñarol tenía otro técnico. A partir de que Ruglio se fue de casa, trabajamos con mi cuerpo técnico hasta las 10.30 de la noche preparando cada sesión de video y cada sesión de entrenamiento para el partido con Plaza. Al otro día me despierto y mediáticamente había un alboroto bárbaro y cuando me entero, le mando un mensaje a Ruglio y hasta ahora no me contestó".

Ruglio a su vez, le respondió este mismo viernes.

"Él (Broli) sabe que no es verdad lo que dijo. Quedó dolido y yo también quedé dolido. Le mandé un mensaje a las 5 de la mañana para que me contestara ese día y no me contestó", expresó Ruglio.