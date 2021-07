Ruglio sobre el retorno de González y Torres: "Tenían que ser respetuosos con sus compañeros de la selección"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio habló antes del clásico en el Gran Parque Central sobre la situación que se dio con los jugadores de Nacional y Peñarol tras la eliminación de Uruguay, por penales contra Colombia, en cuartos de final de la Copa América 2021.

Nacional envió un vuelo chárter el sábado con el delegado Enrique Campos a la cabeza mientras que Peñarol, con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que buscó cuidar el sensible equilibrio en el fútbol uruguayo, le consiguió a los jugadores aurinegros un avión para que retornaran sobre la hora 13:00 de este domingo.

Los tres jugadores de Nacional, Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo, serán titulares en el clásico de la novena fecha del Torneo Apertura mientras que Giovanni González y Facundo Torres serán suplentes.

"Las decisiones de Larriera las respeto siempre, si tenés un técnico es para dejarlo trabajar, vos tenés que hacer todo para que él esté bien, Larriera duerme en Los Aromos y no solo para mirar videos, sabe lo que trabaja, confío en su trabajo y mientras sea el técnico no me voy a meter en su trabajo. Le trajimos a los jugadores porque necesitaba contar con ellos, ahora que los tiene él decidirá qué hacer con ellos", expresó Ruglio en una improvisada conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Parque.

"Teníamos prevista la circunstancia de contar con un taxi aéreo y nos habíamos propuesto no enloquecer a nuestros jugadores y no faltarle el respeto a la selección ni a los compañeros de nuestros jugadores haciendo cualquier movida que distrajera a los nuestros o los sacara volando de allá", dijo el titular de los aurinegros.

D. Battiste

Pablo Bengochea, clave en la decisión

"No es justo que le estemos diciendo a nuestros jugadores a los cuatro minutos de perder el partido que los vamos a buscar. Lo dijo Pablo Bengoechea hoy temprano. Lo que teníamos previsto era tener algún taxi aéreo y después esperar la decisión de los jugadores si los liberaban o no. Cuando nos comunicaron que los liberaron los grandes de la selección pidieron si podían descansar, que era mejor nuestros jugadores. Lo único que les dije era que me jugaba una parada muy grande porque si había de mañana una niebla o algo en Brasilia el culpable iba a ser yo de que los de Nacional llegaran y los de Peñarol no, conozco como es esto, pero también teníamos que cuidar a Facundo y Gio de la selección con las cosas que los grandes le estaban pidiendo y a la madrugada Bengoechea me dijo que los dejara descansar ahí que iban a llegar bien. El taxi aéreo tenía todos los permisos prontos a las 2 de la mañana, pero les pedimos que esperara a las 8 y pico para que los jugadores pudieran descansar bien. Hicimos las cosas como se debían hacer", enfatizó.

"Hablé con ellos todo el tiempo mientras estaban allá, querían estar con sus compañeros pero también entendían que tenían que ser respetuosos con sus compañeros de la selección, que habían quedado afuera de una Copa América y que ello implica también hacer grupo y no faltar el respeto a quienes estaban ahí y así que fue lo que hicimos", concluyó Ruglio.