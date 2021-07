Ignacio Alonso: la movida de Nacional, la equidad con Peñarol y la continuidad de Tabárez

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso habló sobre cómo se vivió en la interna de la delegación de Uruguay la sorpresiva medida que hizo Nacional para lograr traer desde Brasilia a Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo para que jueguen este domingo, a la hora 16:00, el clásico de la novena fecha del Torneo Apertura contra Peñarol en el Gran Parque Central.

"Tomamos por sorpresa la situación porque la recibimos faltando 40 minutos para salir del hotel, serían las 16: 25, 16:30, así que inmediatamente a nivel dirigencial, sin que llegara a la parte deportiva, compartimos la información con el resto de los compañeros para poder tomar decisiones y establecer alternativas para que todos los que estuvieran involucrados en la delegación, en el caso que se confirmara la eliminación, tuvieran las mismas posibilidades y así se procedió", dijo Alonso a Punto Penal que se emite por Canal 10.

"Recibí la información a través del doctor Campos cuando estaba en Brasilia a la hora que te estoy diciendo, en ese momento estaba terminando de saludar a los futbolistas de fútbol playa que se habían clasificado al Mundial", puntualizó Alonso.

"No voy a entrar en interpretaciones, solo voy a describir los hechos, lo conversamos en la interna, pero esas conversaciones me las reservo. Con la información tomamos decisiones y las decisiones creo que al día de hoy fueron las correctas, así que fueron liberados los futbolistas de Nacional y los de Peñarol y también (Giorgian) De Arrascaeta. Se enfocó en que las condiciones fueran las mismas para cada uno de los involucrados en la delegación porque aquí hay un grupo humano y como presidente de la Asociación tengo que cuidar la armonía, el relacionamiento, el grupo que trabaja que afronta el camino al Mundial", afirmó.

Tras la partida de los jugadores de Nacional en la madrugada de este domingo, luego de la derrota de Uruguay por penales contra Colombia en los cuartos de final de la Copa América 2021, la AUF le consiguió a Peñarol un vuelo chárter que partió este domingo a la hora 9:00 trayendo a Giovanni González y Facundo Torres.

"Acá hay una red de contactos logísticos que nos permitió tener inmediatamente alternativas de vuelo para las personas que formaban parte de la delegación. El doctor (Gastón) Tealdi trabajó mucho y logró rápidamente una alternativa de vuelo con las posibilidades que había", indicó Alonso.

La AUF se hizo cargo de la gestión, pero Peñarol será el que pague el costo del chárter. "Después veremos cómo nos pagan", dijeron a Referí desde la delegación uruguaya.

En el avión que llevó a Campos a buscar a los jugadores de Nacional también viajó el neutral Eduardo Ache: "Tuvimos una charla sobre lo acontecido que queda en el grupo de compañeros", se limitó a decir Alonso.

"Fue sorpresivo y eso generó todo este ruido y se termina ahí el tema", agregó Alonso.

Por último, le preguntaron si estaba en tela de juicio o no la continuidad de Óscar Tabárez como entrenador de la selección uruguaya: "No se analiza para nada, para nada. Estamos recién tomando el dolor de la eliminación porque teníamos expectativas importantes por la Copa América, todos queríamos ganarla, los futbolistas en primer lugar, el cuerpo técnico. Solo los que estuvimos acá adentro sabemos lo que nos dolió quedar eliminados, creo que fue un grupo de trabajo espectacular, futbolistas que estuvieron profesionalmente abocados a su tarea desde el día uno o desde antes con los partidos de Eliminatorias. Lo más importante es lo que queda porque se estuvo un mes trabajando juntos, se disputaron cinco partidos, se sacaron conclusiones y hay mucha garra. Con eso me quedo para lo que queda por delante y vamos a estar a la altura. No hay ningún tipo de especulaciones con lo que me preguntás".