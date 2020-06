Ruralistas, el ministro Uriarte y "los distintos lados del mostrador"

Aunque esta vez el ministro de Ganadería presente era un exgremialista rural y además productor agropecuario, en el 103° Congreso de la Federación Rural (FR) no faltaron reclamos al gobierno. Es más, en la declaración final, conformada con 15 puntos, abundaron las exigencias al Poder Ejecutivo.

Este congreso fue una instancia muy particular. Por un lado, porque no se pudo desarrollar de modo presencial, se hizo en forma virtual, utilizando la plataforma Zoom. Pero, además, porque por más que de un lado del mostrador hubo productores y del otro los representantes del gobierno (el ministro Carlos María Uriarte, acompañado del subsecretario Ignacio Buffa), se escuchó varias veces la palabra "esperanza", con base en que el nuevo gobierno no solo hace poco asumió, también debió postergar algunas intenciones para atender la emergencia sanitaria derivada de la propagación local del covid-19.

El actual presidente de la FR, Julio Armand Ugón remarcó el hecho de que a pesar de la amistad que une a la institución con el nuevo ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), así como también con la directora general del MGAP, Fernanda Maldonado –ex asesora de la gremial–, hoy se encuentran “en diferentes lados del mostrador” y eso obliga a cada uno a tomar sus propios caminos; unos gobernando al país y otros procurando lo mejor para los productores.

Por su parte, Uriarte dedicó su oratoria para desarrollar una puesta a punto de lo que ha realizado el nuevo comando del MGAP durante los primeros 100 días de gobierno, atendiendo principalmente situaciones de urgencia como las generadas a partir de la emergencia agropecuaria por la sequía y la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 (coronavirus).

En distintos lados del mostrador

Armand Ugón, presidente de la FR, comenzó su discurso destacando el rol que tuvo el agro nacional frente a la pandemia del coronavirus: “Seguimos en el surco. El campo no paró y seguimos trabajando en pos de un mejor Uruguay”, afirmó.

Por otro lado, aludió a la relación amistosa que la institución tiene con el ministro de Ganadería, por haber formado parte de la casa (FR) durante tantos años, así como también con la directora general del MGAP, quien trabajó durante muchos años por la gremial de productores.

“La relación ayuda, pero hoy estamos en distintos lados del mostrador. Ellos deben mirar por todo el país y nosotros tratar de llevar adelante los reclamos que nuestras agremiaciones nos hacen llegar", dijo. Y añadió: "No queda duda que llegaremos a un acuerdo”.

Por otro lado, Armand Ugón instó a dialogar con las nuevas autoridades para resolver las trabas que dificultan las labores en el campo.

Respecto a cómo se procederá, “nuestra institución no tiene por costumbre hacer presión ni manifestaciones, sí entrevistarnos y resolver las cuestiones”, explicó.

Finalmente, exhortó a los productores rurales que se acerquen a sus gremiales y busquen en la unión el fortalecimiento de la institución.

Captura de pantalla

Julio Armand Ugón, presidente de la Federación Rural.

Puesta a punto

Más que un discurso, lo que el ministro Uriarte hizo durante su participación en el congreso fue una puesta a punto de su flamante labor como secretario de Estado.

En ese sentido, comenzó informando sobre el estado en el que se encontraba el MGAP una vez asumida la responsabilidad. Según dijo, “sin ánimo de criticar sino de describir la situación”,definió a la institución como “una anarquía”, en donde las distintas direcciones y unidades funcionaban de acuerdo al saber y entender de sus responsables y sin una debida coordinación, lo que duplicaba los recursos económicos y los esfuerzos.

“Había varios ministerios dentro del ministerio. Para nosotros es y ha sido una premisa trabajar en base a un solo ministerio. Eso lo venimos repitiendo desde que entramos”, agregó.

Por otro lado, el ministro instó a “dignificar” el trabajo de los funcionarios del MGAP, “mirando a los productores como patrones y no al revés”. Y expresó, una vez más, que están al servicio de la gente y que eso “ha dado una sensación distinta: volvió la luz”.

En tanto, mencionó la posibilidad de eliminar algunas direcciones y unidades y crear otras. Por ejemplo –de acuerdo avance el proyecto de la ley de urgente consideración (LUC)– se prevé crear el Instituto Nacional de la Granja y el Instituto Nacional de Bienestar Animal y adecuar la Dirección de Desarrollo Rural.

Si bien desde un primer momento se habló de reordenar el ministerio, de poner foco en el abigeato, en las auditorías internas y en el tema sanidad animal, muchas de las tareas debieron ser postergadas porque los impactos de las emergencias siguen pegando y han ocupado buena parte de los esfuerzos y recursos económicos, según explicó.

A propósito, calificó la experiencia de haber atendido la emergencia agropecuaria a la semana de haber asumido “como positiva”, dado que se atendió a los diferentes sectores perjudicados (lechería, ganadería y granja) de manera diferencial. Al momento, según se informó, la emergencia agropecuaria tiene un costo aproximado de US$ 2 millones.

A su vez, según Uriarte, la función de su equipo frente a la pandemia ha sido la de mantener la actividad del sector y fortalecer los lugares y puntos considerados como débiles con la elaboración de diversos protocolos sanitarios.

En tanto, la conformación de los equipos fue otra de las tareas clave que ha mantenido ocupado a este ministerio.

Finalmente, mencionó diversos temas sanitarios que preocupan y ocupan a las nuevas autoridades, tales como la tuberculosis, garrapata, bichera y la denominada faena sanitaria. “El compromiso es real. Estamos apuntando primero al control, para luego erradicar la mosca de la bichera”, señaló.

El jerarca manifestó también el gran trabajo que se realizó desde Campo Solidario, una plataforma creada exclusivamente para canalizar los aportes de los productores e instituciones agropecuarias al Fondo Coronavirus.

Clave: el ahorro

El subsecretario Ignacio Buffa, también presente en el congreso, dedicó unos breves minutos a explicar lo fundamental que es el ahorro de recursos para el gobierno nacional en general, y para el MGAP en particular. “El Ministerio de Ganadería está intentando ahorrar con el mismo ímpetu que lo hace el gobierno nacional. Este gobierno tiene un compromiso fuerte donde vamos a tener el ahorro en todas partes”, indicó.