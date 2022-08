¿Sabés hacer pan marsellés? Una receta fácil para poder lograrlo

Por Federico González Talvi - Especial para El Observador

Si a uno le dicen pan marsellés, seguramente muchos piensen que es un pan típico de la ciudad de Marsella, Francia, pero no: es un pan uruguayo y no tiene ninguna relación con la localidad gala, a tal punto de que allí no existe.

El pan marsellés tiene la misma base que otros panes como la baguette o el porteño, por ejemplo. Lo que lo diferencia es la forma de armarlo y su costra característica con harina

de maíz.

En mi caso, un marsellés calentito, relleno de salame y queso es uno de esos pequeños placeres de la vida. Hoy les quiero compartir mi versión de pan marsellés y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlo.

Ingredientes

Para la masa:

Harina 500g

Agua 300 cc

Levadura fresca 20g

Sal 10g

Harina de maíz cantidad necesaria

Para la mistela:

Harina 30g

Sal 1 pizca

Agua 60cc

Procedimiento: