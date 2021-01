Salinas advirtió que casos de covid-19 sin nexo epidemiológico van a seguir en aumento

El ministro Daniel Salinas declaró que en el rastreo no se ha perdido "un solo caso", mientras que lo que sí ha aumentado y continuará en aumento es la cantidad de casos sin nexo epidemiológico. El jerarca señaló en entrevista con En Perspectiva que este segundo indicador —que hoy marca que se desconoce el origen del 38% de las infecciones de covid-19— "va a seguir subiendo porque hay circulación comunitaria".

Salinas contó que cuando se detecta a un positivo, se traza una lista con sus contactos en las 48 horas previas y se formula una nómina de teléfonos para que el equipo de rastreo del Ministerio de Salud Pública contacte. "De ahí hacia adelante es el rastreo, y de ahí hacia atrás es determinar el nexo", ilustró.

Consultado sobre la posibilidad de ejercer un "lockdown" en zonas rojas como Montevideo y Canelones, expuso: "No existe el amurallamiento, es inviable". El ministro respondió de esta manera al reclamo de la Unión Médica de Maldonado, que pide medidas ante el flujo de capitalinos que migran hacia el este por la temporada. Salinas dijo que el problema mayor son los brotes intrafamiliares, y consideró que "no sería pensable cercar" Montevideo, dada la cantidad de su población, su importancia en la comercialización de frutas y hortalizas, y la influencia de "ciudades dormitorio" de más de 100 mil habitantes en el área metropolitana de Canelones.

Por otro lado, el jerarca insinuó ante las preguntas de los periodistas que manejó medidas más severas para contener la suba de los contagios. "Desde el punto de vista sanitario uno tiene determinadas aspiraciones y de pronto alguna cosa tiene que resignar", respondió ante la referencia de los dichos del senador y líder de su partido Guido Manini Ríos, quien había manifestado que "si por él fuera sería mucho más restrictivo y hubiera cerrado distintas perillas que se han abierto".

"Son medidas que acompañamos en sentido de unidad de gobierno", dijo sobre las determinaciones del Poder Ejecutivo. "Estuvieron sobre la mesa otro tipo de medidas", planteó, y confirmó que eran "más severas" ante la consulta del conductor Emiliano Cotelo. "Pero hay que ver que sean posibles", reparó, no obstante. "Está lo justo y lo posible, que son las acciones que tiene que administrar el presidente", afirmó, algo que reconoció que "no es nada fácil".

"Yo planteé una serie de medidas y el Consejo de Ministros determinó las medidas a seguir", había planteado minutos antes, admitiendo que "es muy difícil el equilibrio, y luego recomponer el tejido social por la falta de trabajo y la falta de autoestima por la falta de trabajo".

El ministro llamó a no bajar los brazos en el cuidado. "En determinado momento, el ser humano dice ya está, y no está", consideró sobre la base de que "el hecho de juntarse son eventos sociales", los cuales son "muy difíciles de cambiar en un plazo tan corto. "El virus no se fatiga de nosotros. El virus hace lo que tiene que hacer: infectar, infectar, infectar", advirtió.

Señaló asimismo que el "crecimiento exponencial puede alcanzar una meseta y luego retomar un nuevo crecimiento exponencial". "Hay que estar muy alerta porque esto puede generar nuevos picos. Ahora estamos pagando el precio de las fiestas, pero hay que reconocer que la población hizo todo lo posible", dijo ante el récord de 946 casos informados este miércoles.

Las tres hipótesis de la baja en el testeo

Salinas valoró la capacidad de testeo del país como "buena", y atribuyó la baja en la cantidad de tests procesados en los últimos días a tres razones: la postergación por parte de la Junta Nacional de Salud (Junasa) de operaciones quirúrgicas, que requerían de un hisopado previo al ingreso; la cancelación de vuelos y de viajes de Buquebús ante el cierre de fronteras, que suponen unos 2 mil tests por día según sus estimaciones; y la temporada de verano con menor persistencia de otros virus respiratorios ante cuyos síntimos similares a los del covid-19 se podía llegar a indicar un hisopado.

El ministro de Salud reconoció que las fiestas y los feriados pueden haber interferido en la cantidad de tests, pero según él no suponen "un factor determinante".