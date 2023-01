Sanguinetti sobre la renuncia de Peña: "Para el gobierno es una gran pérdida"

El expresidente Julio María Sanguinetti habló sobre la renuncia de Adrián Peña al Ministerio de Ambiente tras adjudicarse el título de licenciado en Administración de Empresas que no tenía. "Para el gobierno es una gran pérdida, Peña ha sido un gran ministro", señaló a Telemundo (canal 12).

"Es una figura política que tuvo un tropezón. Un tropezón no es caída pero no deja de ser un tropezón. Ha sido un episodio con una connotación media infantil, porque no estamos con una carrera inventada, es una carrera que cursó y con una afirmación equívoca de decir ´tengo el título´ y eso precipita la renuncia", aseguró.

"La renuncia tiene sentido porque es un cargo de confianza. Se equivocó y lo paga caro pero es el paso que debiera dar", agregó. "No es lo mismo un cargo de confianza que un cargo electivo que no se puede ocupar del mismo modo. Acá no estamos hablando de delitos graves, hablamos de cosas éticas", señaló acerca si Peña también debería renunciar a su banca al Senado.

El anuncio de la renuncia de Peña

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, renunció este lunes a su cargo luego de que se conociera que no es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay, título que ostentó durante años.

En una declaración luego de una reunión con la bancada de Ciudadanos, Peña anunció su renuncia.

"El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido sobre ese título durante un tiempo", dijo en la declaración en la que no aceptó preguntas.

En la declaración, Peña dijo que que quería diferenciar bien "los casos" en referencia al título del exvicepresidente Raúl Sendic. "Las situaciones son distintas: yo hice la carrera, estudié las 50 materias, hice la tesis y la aprobé", aseguró.

"Me equivoqué, asumí el error y hoy lo pago con lo más alto que me puede costar. Que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por las ganas de hacer cosas", agregó.

La renuncia descomprimió una situación “delicada” que estaba “complicando” al sector, dados los postulados que han pregonado y la severidad con que habían actuado en el caso de Carolina Ache, un suceso que algunos dirigentes colorado mencionan –con una mirada política pero sin pruebas– como el “origen” de esta situación.

Pese a esto, tampoco había unanimidad, ya que otros dirigentes dijeron en la reunión que “aceptaban” la renuncia pero que no la compartían porque era un “evento menor” que no tenía que ver con la gestión y que en realidad obedecía al “ruido” de las redes sociales.

En acuerdo con Lacalle Pou, Ciudadanos definió que el actual vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, sea el nuevo ministro de Ambiente. Aún no está definido quién lo suplirá en ese cargo.