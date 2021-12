Santi Rodríguez y Acevedo hicieron historia en New York City y van por el título de la MLS

Los uruguayos Santiago Rodríguez y Nicolás Acevedo, de New York City FC, hicieron historia este domingo al conquistar el título de la Conferencia Este con la victoria por 2-1 frente a Philadelphia Union, diezmado por numerosas bajas por el coronavirus, lo que le permitió a los neoyorquinos clasificar a su primera final de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

El Union, que tenía 11 ausencias incluidas sus principales figuras, se llegó a adelantar en el marcador en el minuto 63 con un gol en propia puerta del peruano Alexander Callens.

AFP

La reacción de Santi

Pero New York arruinó la fiesta y silenció el Subaru Park con tantos del argentino Maxi Moralez en el 65 y del brasileño Talles Magno en el 88.

AFP

Santi Rodríguez logró su primer título en la MLS

El ex Nacional y City Torque Santi Rodríguez, de muy buena primera temporada en el equipo de la gran manzana, con cuatro goles en 24 juegos, fue titular este domingo; mientras que el ex Liverpool "Cacha" Acevedo, en su segundo año en la MLS, fue suplente y no ingresó.

Twitter

Santi Rodríguez y la copa

El equipo neoyorquino se proclamó así ganador de la Conferencia Este y enfrentará en la final de la MLS a Portland Timbers el próximo sábado 11 de diciembre.

Gracias por acompañarme siempre mi reina , que lindo disfrutar esto contigo! Te amo 🤩❤️🏆 pic.twitter.com/Xs7Po5GuOl — Nicolás Acevedo (@CachaAcevedo) December 6, 2021

Timbers, que venció el sábado 2-0 a Real Salt Lake en la final del Oeste, será el anfitrión de la final por su mejor clasificación en la fase regular.

Twitter

Santi Rodríguez en los festejos

En NYC no jugó por sanción con el delantero argentino Valentín Castellanos, ex Montevideo City Torque, quien es el máximo artillero de la temporada de la MLS.

AFP

Festejo de NYC FC

"Hay que reconocer el mérito de Philadelphia, con todos los problemas que ha tenido. Nos lo han puesto difícil", dijo el noruego Ronny Deila, técnico de New York. "No creo que hayamos jugado muy bien", reconoció. "Ofensivamente jugamos muy bien, pero defensivamente parecíamos muy cansados. Siempre estuvimos un paso por detrás".

Twitter

Santiago Rodríguez y Nicolás Acevedo, campeones de la Conferencia Este con New York City FC

Con este triunfo, New York City FC, perteneciente al mismo grupo empresarial que el Manchester City inglés y en el que está City Torque, competirá por primera vez por el título desde su ingreso a la MLS en 2015.

Con base en AFP