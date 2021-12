“¡Soy una bestia!”: el grito del uruguayo Merentiel al festejar su gol a River Plate

#LPFxTNTsports | Miguel Merentiel, LA BESTIA que marcó el segundo gol de Defensa y Justicia: "Estoy todo el día diciéndole 'Bestia' a los chicos, así que ya me dicen Bestia."



No me canso de ver el festejo de la Bestia 😂 pic.twitter.com/jgbGpMeFAM