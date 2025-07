Ignacio Ruglio sobre la llegada de Matías Arezo a Peñarol: su pedido de humildad porque tiene a un jugador importante delante y por qué va a llorar en familia y viajar a Porto Alegre para disculparse

Y continuó: "A meter para adelante, que llegue con humildad, porque Mati sabe que nuestro 9 es Maxi Silvera, que es el que nos sacó campeones del Apertura, del Clausura, de la Anual, del Uruguayo, que nos puso en semifinales de Copa Libertadores el año pasado y en octavos este año, y Maxi merece que la gente sepa que ese es nuestro 9, y como hablamos con Mati estos días, tiene que venir a ayudar a Peñarol a pelear cosas sabiendo que delante suyo tiene una persona que Peñarol quiere mucho".

whatsapp-image-2023-12-02-at-20-40-30-jpeg..webp Arezo celebrando su gol para Peñarol ante Racing Leonardo Carreño

"La prensa brasileña pelea por Gremio y la de acá, debería pelear por Peñarol. Lo que pasa es que hay una parte chiquita de acá que me odia y ahora van a estar unos días viendo qué harán con todo esto. Hoy el vicepresidente de Gremio, con el que nos peleamos todos estos días, luego de haber liquidado todo, me dijo una frase que me voy a guardar para toda la vida: 'Pelota al medio y mirar para adelante'. Quedé que en estos días que voy a viajar a Porto Alegre para darle un abrazo personalmente y darle disculpas personales porque tiré un par de piñas de más por mi club para que esto saliera. Como le dije a él, nunca le quise meterme con nadie, nunca le quise faltarle el respeto a Gremio y él me dijo que lo entendía".

"Es un préstamo a seis meses con opción de compra no obligatoria", explicó el presidente mirasol.

Y terminó: "Ahora solo quiero dormir, descansar y llorar con mi familia porque estos días, tuve que soportar muchas cosas".