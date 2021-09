El barbero que le cortó a Pirlo, le dio suerte a Santi Rodríguez y festejó la Copa Oro de EEUU con Becky G

Santiago Rodríguez y Nicolás “Cacha” Acevedo, los futbolistas uruguayos que juegan en New York City FC, el equipo de “la gran manzana” en la MLS de Estados Unidos, tienen un amigo en común en el país del norte, una de esas personas que conocen en esos, por lo general difíciles, primeros días en una nueva ciudad y un nuevo país, lejos de la familia y los amigos, y con la barrera del idioma.

Se trata de David Marulanda, un barbero que nació en el Bronx, hijo de padres colombianos y criado en Colombia, pero que en 2002 decidió regresar a su país y que en 2013 instaló su negocio, Authentic Barbers, en White Plains.

El lugar elegido tuvo la suerte de estar en una zona con muchos hoteles y a la que llegan varios deportistas extranjeros a los equipos de fútbol o básquetbol de la ciudad, y pasan sus primeros días ahí mientras buscan su casa. Además, está en un punto en el que los conductores y caminantes sí o sí ven los colores de su fachada.

Y así, atraídos por las luces de su local, comenzaron a llegar a su barbería los primeros futbolistas, entre ellos los uruguayos, para luego convertirse en el peluquero de las selecciones de Costa Rica y recientemente de Estados Unidos.

David Marulanda y sus socios

“Con uno de los que formé mucha amistad fue con Ronald Matarrita de la selección de Costa Rica, quien influyó para que hoy sea el barbero oficial de la selección de Costa Rica cuando están en el país o viajan fuera”, dijo David a Referí desde Nueva York al repasara sus orígenes. “Él fue uno de los primeros en promover nuestro talento en el mundo de los futbolistas”.

Con el boca en boca, su nombre se fue haciendo conocido entre los jugadores, entre ellos los de NYCFC. “Luego, los rumores le llegaron a David Villa, Frank Lampard, Patrick Vieira, y al mismo Andrea Pirlo, al que le llegué a hacer algo”, dijo sobre los históricos futbolistas a los que le cambió el look. “El primer día que corté a Villa estaba super nervioso porque soy hincha de Barcelona y fue algo muy bonito, como también a Pirlo y a Vieira, tres fenómenos que llegaron a ganar el Mundial con su selección”, dio David, un fanático del fútbol.

David con Villa, uno de sus ídolos

La suerte de las manos y las tijeras

Los latinos que juegan en NYCFC van todos a la barbería de David. “La banda de latinos de NYC son unas excelentes personas, lo digo porque he tenido la oportunidad de compartir con ellos en múltiples ocasiones. La relación que tengo con los futbolistas, pero especialmente con los latinos y de habla hispana, va más allá de lo que es cliente y barbero, es un vínculo entre amigos”.

David Marulanda, barbero de los uruguayos en NY, Vieira

Por su silla pasaron los argentinos Maxi Moralez, “un fenómeno”, según el peluquero, Tati Castellanos, que jugó en Uruguay en Montevideo City Torque, el peruano Alex Calles, “que viene de romperla en la Copa América”, Jesús Medina de Paraguay, Heber de Brasil.

“Es muy normal que ahora Santiago (Rodríguez) tenga plena confianza en mí porque los otros ya la tienen también”, dijo sobre el ex Nacional. “Y al ser amigo de los que ya estaban en el club, Santiago se ha convertido en un amigo más. Es un muchacho super humilde, buena persona, con una personalidad muy agradable, muy especial. En poco tiempo se ha convertido en un gran amigo para nosotros”.

Además, le corta a Nico Acevedo, “una persona increíble”. “Es un muchacho super humilde que si lo vieras por la calle a Cacha y lo saludas, ni pensaras que es futbolista porque es de un perfil muy reservado, y eso es muy bonito porque en la cancha es supertalentoso, se transforma totalmente, es increíble”, dijo sobre el ex Liverpool que ya lleva dos temporadas en la MLS.

Como en cualquier peluquería, las charlas entre cliente y el coiffeur no pueden faltar. “Santiago nos contó de su trayectoria, y de que era un poco difícil para ellos estar en Nueva York por la barrera del lenguaje. También es un choque cultural, es otro ambiente”, dijo David, quien se define como un amigo y consejero de los futbolistas, y que muchas veces va a cenar con ellos luego de cerrar su negocio.

Debut y gol

Entre los futbolistas de New York City y ahora también de la selección de Estados Unidos circula la versión de que el barbero les da suerte a los futbolistas que pasan por primera vez por sus tijeras, quienes al siguiente partido marcan un gol.

“Cuando le cambié el look a Santi, él ya había ido a la barbería muchas veces pero yo por mis viajes no le había podido cortar el cabello, esa fue mi primera vez”, contó. “El solo quería unas mechitas en el pelo. Lo que él quería no se iba a notar y fui yo quien lo convenció”.

“Y le conté que ya ha pasado antes, ya tengo una lista de unos ochos futbolistas, que cuando les toco el pelo por primera vez, muy curiosamente al otro partido anotan un gol. Y le dije: ‘Brother (sic), confía en mí, confía en mis manos, pase lo que pase, sea lo que sea, vas a quedar excelente, te va a quedar brutal el look’. El decidió confiar en mí”.

El exvolante de Nacional le dijo que iba a ser difícil que hiciera su primer gol porque el entrenador estaba haciendo rotaciones y no se veía en el equipo titular.

“Y da la casualidad que después de mucha broma, empieza como titular. Brillaba en la cancha con ese pelo, resaltaba. Y cuando anotó el gol, todos en la barbería lo celebramos como si lo hubiéramos metido nosotros. Se lo dije y le escribí”, comentó. “Y hoy ya lleva varios goles. Estoy muy contento. Eso a mí también me ayuda, porque en la cancha la asesoría de imagen que le di y él al estarla rompiendo también me hace ver bien a mí”.

Taty Castellanos, ex Torque, y David Marulanda

Campeón con EEUU y festejos con Becky G

Los comentarios sobre su buena suerte han circulado entre los futbolistas de NYCFC y llegaron a la selección de EEUU que disputó la reciente Copa Oro de Concacaf, en la que además le cortó a la selección de Costa Rica.

Sean Johnson, uno de los arqueros del combinado norteamericano, es cliente y amigo de David desde hace mucho tiempo. “El jueves antes de la final, soñé que el arquero que te digo estaba jugando la final, y que anotaba un gol y EEUU ganaba 1-0. Un sueño muy raro, porque él no estaba de titular y es arquero. Pero se lo conté a los muchachos”, comentó.

Instagram,

David Marulanda

Al otro día, EEUU le ganó 1-0 a Catar y se metió a la final ante México en Las Vegas. David llamó a su amigo Sean para felicitarlo. “Y me dijo: ‘Animal, me hubiera encantado que estuvieras acá porque me hace falta un corte de pelo y la final es el domingo’. Y le contesto: ‘Brother, tú tienes que decirme y yo con todo el gusto del mundo arranco’. ‘No te creo, ¿harías eso?’, me dijo”.

El arquero pasó lista y eran 23 integrantes del plantel los que se querían cortar el pelo, por lo que David viajó junto a sus dos asistentes a Las Vegas, con boletos y habitaciones pagas por los futbolistas.

“Nos hicieron volar, nos dieron enteradas para el partido, celebramos con ellos, estuvimos en el mismo hotel. Mientras le cortamos hicimos bromas, nos contaron lo que sabían de la suerte que le dábamos a los jugadores, nos dieron excelentes propinas y se fueron al partido muy contentos”, recordó.

EEUU ganó la final por 1-0 y se consagró campeón. David se sintió parte de la victoria por la “buena vibra” que le trasmitieron a los futbolistas, algo en lo que cree mucho, y también por elevarle el autoestima con sus cortes de pelo.

Pero la alegría no terminó ahí. En pleno festejo tras la consagración, se acercaron a la cancha desde la platea. Los jugadores los vieron y los saludaron y uno de ellos, Paul Arriola, los metió al campo de juego para celebrar junto a ellos. “Y eso me dejó frío”, contó David. “Porque generalmente entran solo las familias a la cancha para levantar la copa, pero que ese futbolista nos haya llevado de la mano a nosotros tres en agradecimiento a esos cortes que les dimos, para nosotros fue lo máximo. Levantar la copa con ellos en la cancha fue increíble”.

Lletget y Becky G

Los festejos siguieron en el hotel con las familias de los jugadores, los futbolistas y la copa. “Estaba la esposa de Sebastián Lletget (jugador de La Galaxy), que nos pareció una chica muy bonita, muy amable y excelente persona, incluso le decíamos que nos sacara una foto y ellas nos decía si queríamos en modo retrato y si estábamos bien”.

“Y cuando llegamos el martes a la barbería, dos días después, ¡nos dimos cuenta que era Becky G!”, dijo en referencia a una de las cantantes del momento. “Estuvimos celebrando en la cancha con Becky G y no nos dimos cuenta. Somos fanáticos de ella y su música, pero como nunca la vimos en persona, no sabíamos que era ella. Bromeamos que le hubiéramos pedido a Lletget que nos saque una foto con su esposa”.

Con sus cortes, su buena vibra y la suerte con los goles, David y su equipo se preparan para lo que se les viene: los jugadores de Estados Unidos quieren su servicio exclusivo en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

La moda y las buenas vibras

“A raíz de todas estas cosas que siempre me han pasado, no sé si corro con buena suerte o trasmito energía. Incluso cuando tengo problemas en casa, trato de que cuando haya entrado por la puerta de la barbería tenga buena vibra, energía, trasmitir esa energía para que todos se llenen de ella y puedan triunfar en lo que hagan”, dijo David al hablar sobre las energías que le trasmite a los futbolistas.

Con respecto a la moda de los jugadores en Nueva york, señaló: “No es una sola, sino que la impongo yo. Les doy mi asesoría basándome en la forma de su rosto, en el color de su piel, en la forma de su cara, el mentón, la barbilla… Trató de asesorarlos de la mejor manera posible, me he preparado durante muchos años en muchas ramas de la barbería. Yo les doy las sugerencias, ellos vienen con sus ideas y yo trato de tener su idea en cuenta, pero cerciorándome de que la idea que ellos traen se vea al máximo, 100% mejor”. “Si bien me traen una foto que ven, yo les doy la recomendación de si les va a quedar o no basándome en sus facciones, su color, su tipo de pelo… La moda de los futbolistas en Nueva York la impongo yo gracias a mi profesionalismo y la confianza que tienen”, agregó.