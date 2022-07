Santiago Catrofe, un hijo de la crisis de 2002 que corre para sanar los sufrimientos

Isabel Cacharrón trabajaba en una panadería. Richard Catrofe ya llevaba un buen tiempo sin poder conseguir trabajo. Santiago tenía cuatro años. Corría el año 2003 y la familia no soportó más la situación país. Armaron las valijas y se fueron. Se instalaron en Girona y nuevos sufrimientos se sumaron a los pesares que cruzaron el Atlántico. Sin embargo, la familia salió adelante y el pequeño Santiago se convirtió en un atleta de elite y hace un par de semanas se clasificó a la semifinal del Mundial de Oregón en los 1.500 m.

Isabel, que hace 17 años trabaja en un supermercado, recordó aquellos tiempos en diálogo con Referí: "Mis padres españoles y vinieron a Uruguay y las vueltas de la vida nos llevó a irnos allá a nosotros. No quería seguir viviendo de su ayuda y como solo a mí me quedaba trabajo decidimos irnos".

Richard, su esposo, trabajó en Funsa hasta el cierre de la empresa y luego tuvo diversos empleos. "Él se fue primero y después viajé yo con Santiago", dijo Isabel.

AFP

En el Mundial de Oregón corrió una serie notable

“Tenían algún conocido en España que les abrieron la puerta y con el tiempo pudieron encontraron trabajo, pero no fue nada fácil. Obviamente lo pasaron peor que yo, sobre todo los primeros años, pero luego empezamos a hacer nuestra vida y salir adelante", contó por su parte Santiago.

"Fueron tiempos muy complicados", corroboró su madre. "No teníamos nadie que nos echara una mano, estábamos solos en otro país donde no conocíamos a nadie. Extrañábamos mucho. No hubo un día en que no dijera, 'me vuelvo, me vuelvo'. Santiago pasaba mal. Entonces el papá empezó a trabajar de noche y yo en el día para cuidarlo", reveló Isabel.

Richard empezó trabajando en una fábrica. Ella en la limpieza de un hotel y una obra.

"Con el paso de los años, el niño fue creciendo, empezó a hacer amigos y a hacer su vida acá", dijo Isabel. Y su "acá" ahora es Girona.

“Como buen uruguayo yo empecé a jugar al fútbol hasta que a los 13 años me enojé con el entrenador y me pasé al atletismo, un deporte que conocí cuando estaba en sexto de escuela”, reveló el ahora atleta.

"Entré a un supermercado y llevo 17 años. Richard trabaja al día de hoy en una empresa de seguridad. Siempre tuvimos empleos normales", agregó.

Sobre las crisis que con los años sufrió España, Isabel marcó sus diferencias con la que padeció en Uruguay hace 20 años: "Hay crisis todavía, los precios se han disparado, hay mucha gente sin empleo, pero por suerte nosotros nunca nos quedamos sin trabajo ni fuimos al paro", expresó en referencia al seguro de paro.

En Uruguay quedaron las tres hermanas de Richard y la hermana y la madre de Isabel. "Desde la pandemia no hemos podido ir a visitarlos", expresó.

Leonardo Carreño

Es bicampeón nacional de los 1.500 m (2019-2021)

En 2017, Santiago salió segundo en el campeonato nacional juvenil de España detrás de Adrián Ben que por entonces era la joya del mediofondo español.

Quisieron nacionalizarlo para correr por España pero el chaval agradeció la oferta y decidió defender la camiseta celeste de Uruguay.

Y así empezó a escribir su historia: El 18 de julio de 2019, en el Meeting de Barcelona, el atleta corrió el 1.500 m en 3.42.73 superando el récord nacional que estaba vigente desde junio de 1989 en manos de Ricardo Vera (3.43.47). “No me voy a olvidar nunca de ese día. Había llovido, la pista quedó encharcada y Ricardo estaba en la tribuna porque había ido ver también a Pía Fernández y Déborah Rodríguez y lo pude conocer”, dijo el corredor.

Cuarto en el Sudamericano de Lima 2019 y en los Juegos Panamericanos de Lima del mismo año, Catrofe ganó su primera medalla con Uruguay en el Sudamericano de Guayaquil 2021 donde fue bronce en 1.500 m. También fue plata en los Juegos Panamericanos de la Juventud de Cali en noviembre del año pasado.

Peleó hasta el final en el ranking para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y este año fue el mejor uruguayo en el Mundial de Eugene donde alcanzó el 20º puesto.

"Al final todo valió la pena. Lo pasamos mal y sufrimos mucho pero ahora vemos todo lo que Santiago ha logrado y creo que lo hemos hecho bien. Estamos muy orgullosos de él", confesó la madre.