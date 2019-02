Santiago Rodríguez: "Sentí que era mi oportunidad"

Lo vivió como jugador y lo disfrutó como hincha. Lo celebró con la doble sensación de la responsabilidad profesional y el amor por el club. Se fue aplaudido y comprendió que había dado un salto que lo consagró en el fútbol profesional. El clásico del domingo, que Nacional le ganó por penales a Peñarol y le permitió conquistar la Supercopa Uruguaya, no fue un partido más para Santiago Rodríguez (18 años).

¿Cómo es el día después de ganar un clásico y recibir el reconocimiento como una de las figuras del partido en su estreno oficial con Nacional, a los 18 años?

Es uno de mucha felicidad, en el que siento un orgullo muy especial por lo que hizo el equipo y lo que hice para el grupo. En dos palabras: estoy feliz.

En todo eso debe tener un valor agregado su pasión por Nacional.

Sin dudas. Soy fanático de Nacional, de los hinchas que van a todos los partidos a la tribuna, y que ahora me toca vivirlo desde un lugar privilegiado como es dentro de la cancha. En mi época de jugador en juveniles y de hincha, iba a la Abdon Porte o a la Colombes, con mi hermano. Nos encontrábamos con unos amigos del Cerrito de la Victoria y allí disfrutábamos con Nacional.

¿El domingo buscó a sus amigos y a su hermano en la tribuna, en ese lugar al que usted iba siempre?

Intenté buscar a mi hermano y a mi primo, que fueron a ese lugar, al que íbamos siempre, pero no los encontré. A los que sí vi fue a mi padre y a mi abuela, que estaban en la tribuna América. Eso de mirar a la tribuna es algo que me sucedió desde el primer partido, porque es hermoso ver a la gente con la alegría que va al estadio y con la expectativa de que podamos ganar el partido. Seguramente para mi resulte especial porque ahora que lo vivo desde adentro están y fluyen los recuerdos de saber que estuve allá arriba, en la tribuna, y me pone más feliz, en este clásico especialmente por la forma en que lo ganamos. Fue tremendo el triunfo que logramos. Es de esos partidos que te dejan algo especial por todo.

¿Quién lo hizo hincha de Nacional?

Mi abuela. Pero en mi familia todos son hinchas de Nacional, del primero al último. ¡Todos!

¿La abuela?

Sí. Y tenías que ver la alegría que tiene por todo esto que me sucede, es tremenda su felicidad. Recuerdo que cuando debuté en Primera contra River Plate, mi padre me mandó un audio de ella con una emoción tremenda, lloraba. No pudieron ir a ese partido porque jugamos en el Campus y nos daban solamente dos entradas, entonces se quedaron todos en casa mirando el partido por televisión y comiendo una picada. En este clásico fue diferente. Ayer (domingo) después del clásico fueron a buscarme al Parque. Ella y mi padre. Estaban súper contentos, orgullosos, y particularmente ella que se muestra siempre feliz y agradecida por los momentos que le hago vivir.

¿Cómo fue ese momento en el que Domínguez le dijo que iba a jugar?

El primer impacto fue en aquel partido con River, en Maldonado. Me sorprendí mucho porque fui a la pretemporada pensando en quedar en el primer equipo, pero que me haya dicho unos días antes que iba a jugar me pegó fuerte en el buen sentido, me sorprendió, me motivó y sentí que me estaba dando toda la confianza del mundo. Y que es mi oportunidad. Lo tomé así.

¿Cómo sigue Santiago Rodríguez futbolísticamente después de su actuación el domingo?

De la misma forma. Trabajando. Mejorando mis defectos. Trabajando con la humildad de siempre. Por ahí va el camino. Si lo sigo haciendo así voy a tener un mejor desempeñó.