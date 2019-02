Domínguez: "Teníamos que sacarnos de arriba una mochila importante"

El técnico de Nacional, Eduardo Domínguez, destacó en conferencia de prensa “el temple, el temperamento de los jugadores, lo que han mostrado en lo que ha durado todo el partido”, tras ganar la Supercopa por penales.

“Me da la sensación de que Peñarol sobre todo en el primer tiempo no pudo encontrar los espacios, en el segundo tiempo tampoco. Hizo su gol en una pelota detenida. Y luego de la expulsión los jugadores tuvieron coraje, jugaron con el corazón y eso no se lo regala nadie. Eso se adquiere. Esto nos deja para lo que viene y lo que vinimos a buscar un augurio muy importante”, expresó.

El DT albo agregó: “Conseguir un título no se consigue siempre, llegar y en un partido oficial ante el rival de toda la vida y menos en un proceso de rearmado. A pesar de haber ganado hay que tener los pies sobre la tierra, ser conscientes que debemos mejorar, adquirir las ideas que pretendemos. Lo hicimos ante un rival que está armado, que juega muy bien, que tiene a un gran entrenador que no pudo estar y nos deja esa felicidad para disfrutarlo pero también para seguir trabajando”.

Con relación a la figura que empleó para parar a su equipo dijo: “Sabíamos que Peñarol se hace fuerte por fuera, busca generalmente el mano a mano con el pasaje de sus laterales y les doblamos las marcas, eramos tres contra dos en las bandas y entonces Peñarol no pudo avanzar, tuvo que hacer juego interno que no es lo habitual en ellos. Los teníamos controlado salvo los primeros seis o siete minutos donde no entramos bien. Pero después tuvimos el control, tuvimos nuestras chances de gol. Nos faltó un poco más en ataque que es algo que tenemos que seguir trabajando".

"Nos sentimos muy cómodos, sobre todo en el primer tiempo y hasta el gol de ellos. Sabían hasta dónde iban a tirar los centros y estábamos bien parados, quizás nos faltó en la tenencia para desgastar más al rival, es algo en lo que vamos a hacer hincapié en los próximos días antes del inicio del torneo", afirmó el DT argentino.

"No hay que desatender que era una final y teníamos que cortar y sacarnos de arriba una mochila importante que veníamos acarreando. Eso juega también. Al sentirnos que no nos estaban vulnerando y que nos estaban atacando como queríamos que nos atacaran hemos retrocedido algunos metros, eso sirve para que el inicio que pretendemos sea el mejor”, afirmó Domínguez.

"Jugaron con templanza, con orden a partir de la expulsión. Peñarol redobló su apuesta. hizo un muy buen trabajo, pero se trabajó muy bien el partido", afirmó el entrenador.

"En el alargue les pedí mantener el orden, pensar constantemente, no perder la calma mental, Peñarol siguió atacando de la misma forma, no modificó su ataque, eso nos dio tranquilidad para sostener el trabajo defensivo que habíamos planificado tanto con cuatro como con cinco defensores", explicó.

"No me gusta habar del arbitraje, hemos conseguido algo muy importante como para hablar de otra cosa", respondió cuando se le consultó por la actuación de Andrés Cunha.

"Santiago hizo un buen partido, es un chico que es desequilibrante, juega con una naturalidad que nos está gustando. Recién está dando sus primeros pasos, está creciendo, hay que cuidarlo y ayudarlo a sostener ese crecimiento", concluyó.