Scuola Italiana cortó la racha del Colegio Alemán

Persevera y triunfarás. Tan simple como un refrán y 100% aplicable al equipo masculino de Scuola Italiana que el domingo pasado le ganó a Colegio Alemán para coronarse campeón Federal de handball después de ocho años de sinsabores.

Ocho años ininterrumpidos duró el dominio de los alemanes. Las seis primeras finales se las ganó a los italianos. La de 2016 a Pontevedrés y la de 2017 a Malvín. En esos años, Scuola se quedó afuera en las semifinales.

“Nuestro objetivo siempre es llegar a las finales del Federal y ganarlo. Haber quedado afuera esos años fueron golpes muy duros para nosotros, cuando veníamos jugando todas las finales hace años de manera ininterrumpida. Desde el punto de vista anímico y motivacional fueron dos años muy difíciles y cuando comenzamos este año, sabíamos que teníamos ese debe”, contó a Referí el armador Rodrigo Botejara.

El año comenzó con un cambio sustancial. Leonardo Puñales dejó de ser el entrenador tras cinco temporadas y en el primer semestre del año, el armador Facundo Liston se hizo cargo del equipo.

“En Scuola hay una reglamentación interna de que al salir un técnico deben pasar seis meses para que venga otro en su lugar”, contó el armador Nicolás Fabra de 32 años, referente de selección y con pasado en el handball italiano.

“Tomé el equipo de casualidad porque sufrí una periostitis y tuve que estar quieto un tiempo. Fue muy difícil para mí pasar a dar órdenes o pegar algún reto para ordenar al equipo a tipos que son más grandes que y que además son mis amigos”, reveló Liston.

“Yo soy ingeniero, nunca vi el handball desde la óptica de un entrenador, tuve que leer libros, pero también me fue muy útil recordar lo que aprendí con grandes entrenadores como Jorge Botejara o Manolo Laguna, una eminencia de España que supo trabajar con nosotros a nivel de selección”, agregó.

“Tuve que dirigir a un jugador como el Topo Orlando que es una leyenda del handball uruguayo y que ya practicaba este deporte cuando yo tenía 2 años”, dijo Liston.

Orlando fue el jugador que se mostró más emocionado el domingo pasado al recibir el trofeo.

Scuola perdió la primera final 26-23 pero ganó la segunda 20-16 cuando el empate, por ventaja deportiva, favorecía a los alemanes y en un final para el infarto ya que defendió los segundos finales con cinco jugadores. Pero también con alma de campeones.

Después de la segunda fecha del Federal, el que tomó la dirección del equipo fue Jorge Botejara, el hombre emparentado con los más importantes logros del handball uruguayo, tanto del femenino como del masculino.

“Espero que sigas en la senda ganadora”, le dijo en broma Liston al pasarle la posta.

“Creo que a Leo (Puñales) le costó entrar en el grupo; nosotros no somos un grupo fácil y él venía del femenino y no es lo mismo. Se le hizo complicado llegarnos. Además no nos acoplamos a su idea de juego que era defender y correr y yo creo que el handball de varones no es solo eso”, opinó Fabra.

“El primer año que estuvo Leo, logramos ganar el Apertura (2013) y luego no pudimos obtener más títulos. Es difícil encontrar las razones, seguramente sea la suma de muchas cosas, en la que todos los involucrados tengamos un poco que ver. Leo, como todo entrenador planteó sus ideas y a partir de ahí intentamos conseguir lo mejor, algo que lamentablemente no se pudo dar”, dijo por su parte Rodrigo Botejara.

“Jorge (Botejara) nos conoce de años, es un viejo conocido, hay confianza y sabemos cuál es su idea de juego. A él le gusta manejar los partidos a su manera, correr cuando hay que correr y si no recurrir al ataque de posición”, agregó.

Si bien Botejara se fue tras perder tres finales con Alemán antes había ganado un bicampeonato con Scuola (2008-2009) y con este título la estadística dice que de los últimos seis federales que dirigió ganó tres y en los tres restantes llegó a la final y perdió.

“La unión del grupo y la manera que sanamos para adentro fue fundamental. Creo que hicimos un clic, nos sabíamos buenos individualmente, pero no lo lográbamos plasmar en la cancha como equipo. Con humildad y trabajo lo sacamos adelante y eso rinde frutos en el largo plazo. Todos entrenaron a full todo el año, se faltó poco a las prácticas y eso ayudó a darle fluidez a los entrenamientos. No hay que olvidar que esto es un deporte amateur, que todos estudian o trabajan y que se llega a las prácticas cansados”, expresó Liston.

“Tras perder la primera final con Alemán por tres, todos pensamos que lo podíamos dar vuelta; eso en los años anteriores no nos pasaba”, agregó.

“Facundo (Liston), como exalumno del colegio, tiene un sentido de pertenencia enorme. Además es muy querido y respetado por el grupo, lo que cambió con el fue que a pesar de estar del lado del entrenador , tuvo la mirada desde el jugador, se enfocó, se comprometió y asumió un rol que nunca había tenido”, destacó Botejara.

Scuola se potenció este año con los retornos del Topo Orlando, un pívot incontenible por su corpulencia física y su gran inteligencia para jugar y Federico Rubbo que volvió tras otro pasaje por Italia.

“Después de tantas adversidades esto nos fortaleció como nunca. También el haber sumado a los juveniles y junior al plantel aumentó la calidad de los entrenamientos”, concluyó Botejara. Con estirpe de campeón.