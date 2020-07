Se concretaron dos nuevos embarques de ganado en pie

En noviembre van a partir desde el puerto de Montevideo y con destino a China casi 9.000 terneras y vaquillonas en pie, Hereford y Holando, que se irán al gigante asiático para su uso reproductivo. Los negocios fueron confirmados por los escritorios Di Santi & Romualdo y Agrosocio, a través de su sociedad con la firma australiana Austrex. En ambos casos los buques estarán compuestos mayormente por la raza Holando, pero también se incluirán vientres Hereford.

El negocio de Di Santi

Según comentó Federico Di Santi, director de la firma exportadora, su barco estará compuesto por 3.800 Holando y 500 Hereford.

El exportador indicó que la firma ya se encuentra comprando animales Holando con un peso mínimo de 140 o 150 kilos y hasta 220 kilos, libres de leucosis.

Por esos ejemplares la firma pagará de US$ 350 a US$ 480 o US$ 500 contado, menos Imeba y sin comisión.

El embarque de Agrosocio

Martín Scasso, director de Agrosocio, informó a El Observador que hasta el momento tienen previstos 4.500 animales, pero que la cantidad final dependerá de las condiciones del barco.

De ese total, 3.500 son Holando y 1.000 Hereford. Todos los ejemplares serán hembras, y en el caso de la raza lechera deberán tener un peso mínimo de 160 kilos y tienen que ser dientes de leche.

En lo que refiere a las Hereford, deberán ser animales de 180 kilos de peso mínimo, de raza definida y dientes de leche.

La firma comenzó a comprar los vientres de la raza Holando durante la semana pasada y lo está haciendo con pagos al contado, cuando se retiren los lotes de los campos. Si bien el 100% de los ejemplares deberán estar libres de leucosis, el ganado lechero es donde se suele dar con mayor frecuencia esta enfermedad y por esa razón comenzaron a comprar esta raza antes.

Los animales irán al gigante asiático con el fin de la reproducción, pasando primero por un campo de recría.

El exportador informó que el barco partirá a mediados de noviembre. Los ganados tendrán que cumplir con un mes de cuarentena, como indica el protocolo.

Se retomaron los negocios

Durante los primeros meses de 2020 se visualizó un mercado que iba a seguir operando durante todo el año, y probablemente también durante 2021. Sin embargo, la llegada de la pandemia de covid-19 (coronavirus) paralizó totalmente la actividad.

Actualmente, con cierta estabilidad sanitaria, Scasso señaló que “se está retomando lo planificado durante los primeros meses del año”.

“Hay muchos detalles que hay que tener en cuenta, y por eso hay que ser muy cuidadoso en los precios de compra y demás costos que tiene la actividad”, informó el operador.