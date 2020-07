Mercado ganadero firme y extreman cuidados en los frigoríficos

La semana tuvo un punto de atención especial con la aparición del primer caso positivo a coronavirus en un trabajador de la industria frigorífica.

Algunas plantas frigoríficas anunciaron este jueves que a partir de este caso no permitirían el ingreso de personas ajenas a los establecimientos, como por ejemplo para las tareas de pesaje del ganado. La medida ya se había aplicado en alguna planta cuando fue declarada la pandemia, a mediados de marzo.

Por ahora la noticia no ha impactado en el mercado ganadero, que mantuvo la operativa fluida y la firmeza de valores a lo largo de la semana, aunque con demanda dispar entre plantas, coincidieron dos consignatarios consultados.

Continúa un escenario de poca oferta de ganado, que mantiene la tendencia alcista de precios. A pesar de mejores temperaturas en los últimos días, favorables para el rebrote, los verdeos siguen demorados, mientras la lluvia y la falta de sol han dificultado el pastoreo de los ganados, señaló Pablo Sánchez, integrante del escritorio Walter Hugo Abelenda.

Los novillos bien completos, pesados, cotizan a US$ 3,45 por kilo en cuarta balanza. En lotes especiales cruzan ese valor. Los novillos generales, gordos, buenos, se ubican entre US$ 3,35 y US$ 3,40 por kilo. Y los novillos Holando gordos, están entre US$ 3,30- US$ 3,35.

En el caso de la vaca, las especiales, bien pesadas, el precio se ubica entre US$ 3,30 y US$ 3,35. La vaca buena logra US$ 3,25. La vaca gorda Holando, completa, se mueve entre US$ 3,05 y US$ 3,10. Las vaquillonas –con poca oferta y buena demanda del abasto– están entorno a US$ 3,40.

Las entradas se mantienen ágiles para todas las categorías, entorno a una semana.

Hay varias plantas que ya culminaron la faena kosher y ante la muy poca oferta de ganado decidieron detener la actividad por algunas semanas y se suman a otras que ya estaban sin operativa. Esto se ha visto reflejado en el volumen de faena, que la semana pasada ajustó a la baja con 31.252 animales, un 12% menos que los 35.496 de la semana previa y un 4% más que los 30.015 de un año atrás. Hay una marcada participación de ganados de corral.

El mercado de reposición muestra firmeza, con oferta escasa e interés de compra por todas las categorías.

En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el ternero promedió US$ 2,15, dos centavos más que el promedio de la semana anterior, mientras que los terneros enteros para la exportación en pie subieron tres centavos, a US$ 2,11.

En ovinos hay una demanda menguada y una oferta muy reducida. Los valores se mueven entorno a US$ 3 para la oveja y US$ 3,50 o algo más para borrego. En la medida que avancen las esquilas puede aparecer algo más de oferta, consideró Sánchez.

Finalmente, en los próximos días el mercado del ganado gordo “tenderá a equilibrarse”, consideró Gustavo Basso, titular del escritorio del mismo nombre.

El operador destacó también que las plantas frigoríficas han endurecido las medidas de prevención y que hay un cumplimiento estricto de los protocolos establecidos en los primeros días de la pandemia, tras la noticia que surgió el jueves, ya mencionada.

Carne vacuna se consolida por debajo de US$ 4.000

En la semana cerrada el 18 de julio la tonelada de carne vacuna exportada se ubicó en US$ 3.815, de acuerdo a los datos primarios publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va del año registra un promedio de US$ 3.874, un 5,7% más que los US$ 3.667 de igual período del año pasado.

En el caso de la carne ovina, el precio promedio semanal cayó a US$ 3.706 por tonelada, por debajo de los US$ 4.159 de la semana anterior. En lo que va del año promedió US$ 4.287, un 0,5% por debajo de los US$ 4.307 de hace un año.