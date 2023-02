Se faenan más de 50.000 vacunos y suben los precios del ganado y de la carne exportada

Los precios de la hacienda gorda y los del ganado de reposición subieron con fuerza en Uruguay durante esta semana, y el mercado espera que las lluvias afirmen aún más la tendencia. Para los granos la semana cierra con cierta estabilidad: la soja se recuperó este viernes al deteriorarse el estado de los cultivos en Sudamérica, incluida una reducción de dos millones de toneladas en la cosecha de Brasil. La lana en Australia bajó más de 3% luego de siete semanas al alza debido al exceso de oferta.

Datos alentadores

La industria frigorífica pisó el acelerador y los precios del ganado gordo tuvieron una segunda semana de fuerte recuperación de precios.

Las lluvias -aunque insuficientes aún- van llegando de forma irregular a distintas partes del país y parecen reforzar tanto el mercado de ganado para el campo como la reposición, que también mostró subas destacadas esta semana.

El año arrancó con un novillo en US$ 3,28 por kilo en cuarta balanza y esta semana cruzó los US$ 3,65 para los ganados de punta, de los que prácticamente no hay oferta. Son 10 centavos arriba del promedio que marcó la grilla de ACG el lunes pasado para los novillos especiales.

Se consigue una diferenciación de precio por volumen y de terminación de carcasas bien pesadas.

Para la vaca las cotizaciones de punta rondan los US$ 3,35 y US$ 3,40 para la vaquillona. Las entradas están ágiles, en el correr de una semana. La faena es creciente, con interés de compra más allá de la alta participación de ganado de corral con destino a cuota en el cierre de la ventana de febrero.

Por primera vez desde mayo/junio del año pasado la faena superó las 50.000 cabezas por dos semanas consecutivas. El último dato fue de 52.432 vacunos, apenas 2% abajo si se compara con la misma semana del año pasado.

Juan Samuelle

Los precios de las haciendas se movieron al alza.

El precio de exportación de carne vacuna va en ascenso. La semana pasada tuvo un salto excepcional de 23% que lo llevó a US$ 4.946 por tonelada, su mayor valor desde principios de octubre del año pasado, según muestran los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El promedio de 30 días, que va en gradual recuperación, alcanzó los US$ 4.263 por tonelada, el valor más alto desde principios de diciembre.

La expectativa sigue puesta en cuándo llegarán lluvias generalizadas, con una situación forrajera que se sigue agravando. Los últimos datos aportados por el Instituto Plan Agropecuario, generados a través de la Red Nacional de Información Ganadera, muestran que 55% de los productores encuestados cuentan con una altura de pasto natural por debajo de los 3 centímetros, el peor enero, al menos, de los últimos tres años. El 50% de los productores está suplementando por falta de pasto. Y crece la intención de siembra de verdeos de invierno, como manifestó el 64% de los productores consultados.

Asimismo, con el clima en contra, la reposición está acompañando el impulso del ganado gordo. La demanda se afirma, como se vio en los remates de Lote 21 y de Plaza Rural esta semana. Hubo protagonismo del ternero. El promedio en Lote 21 saltó 13,5% este miércoles, desde US$ 2,15 por kilo en enero a US$ 2,44. En Plaza Rural el promedio fue de US$ 2,49, un 4,5% arriba comparado con el remate anterior, de principios de febrero.

Por un lado, la reactivación de la exportación en pie ha incidido para marcar un piso. Por otro, los invernadores ven una oportunidad ante las señales que comienzan a darse desde la industria y previendo que el mercado del gordo va a reaccionar.

En las puertas de la zafra de terneros, la recuperación de precios del ganado para faena y también del ganado para el campo generan optimismo.

Comienzan a aparecer algunas señales positivas de la demanda para el ganado de corral, con posibilidad de cierre de negocios hacia adelante por encima de los US$ 4,30.

Los lanares también van por la senda positiva. Hay buena oferta pero es mayor la demanda, lo que sigue estimulando los precios. El cordero hasta 35 kilos ronda los US$ 3,11, el cordero pesado US$ 3,24, los borregos US$ 3,15 y las ovejas US$ 2,70. La única categoría que registró baja fue el capón, a US$ 2,87.

En la última semana dio un salto de 11% el precio semanal de exportación de la carne ovina, con un promedio de US$ 4.003 por tonelada.

Indicadores de mercado.

La soja en US$ 560

La soja mantuvo la línea de US$ 560 en Chicago al cierre de la semana, una cotización sostenida en el nuevo empeoramiento de las perspectivas de los cultivos argentinos y la reducción en dos millones de toneladas de la cosecha de Brasil, que aún así se mantiene arriba de 150 millones de toneladas.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo de 52% a 44% la proporción de soja en estado excelente/normal, frente al 77% del mismo momento de 2022. Paradójicamente los cultivos en Argentina y Uruguay pasaron este viernes del estrés térmico de una ola de calor a la posibilidad de recibir heladas en la madrugada de este sábado.

El viernes se registró la temperatura más baja de la historia para Uruguay en febrero: 8,2ºC.

En Brasil, la consultora AgRural bajó de 152,9 millones a 150,9 millones la cosecha de soja en Brasil por las pérdidas en Rio Grande do Sul como consecuencia de la sequía.

El maíz cerró la semana estable, con oscilaciones alcistas definidas por una paulatina mejora en los datos de exportación estadounidenses, que se habían enlentecido por la fuerte competencia de Brasil y el estado de los cultivos en Argentina.

La Bolsa de Cereales de Bueno Aires redujo del 66% al 55% la proporción de maíz en estado excelente/normal, contra el 74% de la misma semana del año 2022. Las fuerzas bajistas para el maíz se evidencian en la caída del petróleo y la mejora del ritmo en la siembra del maíz safrinha en Brasil, aun con retraso respecto a 2022.

Los precios del trigo mostraron leves alzas en Chicago, sujetas al pronóstico de muy bajas temperaturas para los próximos días en el centro de Estados Unidos, que se suma a las condiciones de sequía que atraviesa la zona desde hace meses.

Durante la próxima semana comenzarán las negociaciones para extender más allá de marzo la vigencia del acuerdo de Estambul que habilita un corredor seguro sobre el Mar Negro para las exportaciones agrícolas de Ucrania.

Juan Samuelle

Estabilidad en los precios de la soja.

Las lanas, en el techo

El precio de la lana en el mercado australiano alcanzó un techo luego de siete semanas consecutivas al alza. En el mercado uruguayo por su parte, se destacó esta semana la comercialización de un lote de lana Merino de 12.400 kilos de 15,5 micras a US$ 13,1 por kilo vellón.

Indicadores de mercado.

El Indicador de Mercados del Este (IME) bajó 3,2% y 1,9% en moneda australiana. El interés de la demanda se debilitó ante una oferta demasiado entusiasta según operadores australianos, que colocó 57.196 fardos en las salas de subastas, el volumen más grande en casi tres años. Se vendió el 83%, una proporción mucho menor al 94% de la semana anterior.

A pesar de esto, la oferta para la semana también superaría los 57 mil fardos y de concretarse sería el mayor volumen quincenal ofertado en los últimos 12 años.

Las lanas que más cayeron esta semana fueron las de 21 y 22 micras, entre 3,3% y 4%. En el otro extremo, las lanas de 26 micras y más subieron entre 1,4% y 2,6%. El promedio para 28 micras fue de US$ 2,48 por kilo base limpia.

Juan Samuelle

Rebote de valores en el mercado lanero.